Pêcherie d’Alger : Un marché unique pour son ambiance !

A chacun sa bourse et à chacun son poisson… une ambiance particulière à la pêcherie d’Alger. Un marché qui rassemble une fusion unique de poissons venus de toutes les côtes algériennes. Elle est bien loin l’époque où ce lieu mythique du port d’Alger était constitué de vieux étalages exhalant une odeur de poisson pourri. Aujourd’hui, il dispose de structures flambant neuf, avec des équipements adaptés pour disposer la marchandise, et la garder au frais, dans les meilleures conditions d’hygiène.

Réalisé en 1937, ce point de vente en détail, d’une superficie de 3.260 mètres carrés, est exploité par 13 mandataires dans un cadre parfaitement réglementé… L’activité commence dans ce marché de professionnels, qui est une véritable fourmilière, dès le matin très tôt sinon à l’aube.

Sur les lieux, la fraîcheur est garantie grâce aux nombreux chalutiers, qui accostent au port situé un peu plus loin, et qui garantissent de nombreuses variétés de poissons et de fruits de mer qui font chaque jour le bonheur de nombreux gourmets. En ce mois de Ramadhan, l’affluence est très grande, les algérois s’y rendent désormais quotidiennement, certains de trouver des produits de bonne qualité, sans être floués, comme c’est souvent le cas chez les vendeurs à la criée. D’ailleurs, les lieux sont très éclairés et adaptés pour que la clientè voir la qualité et choisir elle-même les pièces de poisson qu’elle veut acquérir.

Qualité, savoir-faire et propreté

Très bonne qualité des produits, propreté et nettoyage répété des rayons, les marchands sont très accueillants et très sympas face à un monde fou de bon matin. Des tables garnies, un accueil chaleureux, des sourires, des accents… ah oui et accessoirement du poisson ! Le «plus» incontournable, le conseil avisé. Quel poisson prendre en fonction des saisons ? Comment le vider, l’écailler ? Comment le cuisiner ? Quelle cuisson ? Comment l’accompagner au mieux ?

Les prix du poisson varient en fonction des espèces. Le thon est cédé à 1.400 DA le kilo, l’espadon à 2.500 DA, la langoustine à 4.000 DA, la crevette à 2.500, la crevette rouge à 3.750 DA, la moins cher, le saurel, à environ 500 DA, par contre la sardine est introuvable, peut-être parce que celle-ci est achetée de très bonne heure.

La demande est très forte pour le merlan (1.600 DA), la dorade (1.400 DA), la sépia (1.450 DA) et le faux merlan (850 DA), avec une qualité et une fraîcheur irréprochables.

Invité à donner son avis sur les prix, Omar estime qu’«ils sont raisonnables par rapport à ce qu’on voit ailleurs». «J’achète selon mes moyens. Ce qui est bien, c’est qu’il y a plusieurs poissonneries. C’est bénéfique pour les commerçants et les consommateurs à la fois», nous dit ce client.

Afin que le poisson soit à la portée de tous

De son côté, ce vendeur lance à notre direction : «Tout le monde trouve son compte et vient ici pour le bon prix, la propreté, en plus le poisson est frais.»

Onze carreaux, dix-huit étals de vente, un bloc administratif, un bureau de vétérinaire, une chambre froide et une fabrique de glace de 12 tonnes/jour… tout est assuré afin de répondre aux normes sanitaires en matière d’hygiène et de salubrité. «On fait toujours des efforts pour assurer un bon service et des prix abordables. Parfois on pratique des rabais en concertation avec les fournisseurs afin que le poisson soit à la portée de tous. Durant le mois de ramadan, on organise des journées spéciales», nous dit un autre vendeur.

Un nouveau parking et bien d’autres aménagements rendent plus fréquentable ce lieu prisé par tous, notamment en ce mois de ramadan.

La préservation durable des ressources halieutiques est un autre objectif visé par le secteur de la pêche à travers la mise en place de points de vente, à l’instar de la poissonnerie d’Alger.

Manel Menna