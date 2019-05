Algérie-Egypte : Renforcement de la coopération

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a examiné mardi avec l'ambassadeur d'Egypte, Aymen Macharfa, plusieurs questions économiques bilatérales et convenu du renforcement et du développement de la coopération bilatérale. L'ambassadeur, qui a salué les relations historiques existant entre l'Algérie et l'Egypte, s'est félicité des partenariats économiques déjà réalisés, notamment les efforts visant la dynamisation de l'axe économique et commercial Le Caire-Alger à travers de nombreuses conventions et recommandations pour multiplier les échanges commerciaux et l'investissement signées lors de la visite de M. Djellab au Caire fin 2018. M. Macharfa a salué les facilitations offertes par l'Algérie à la faveur de la volonté politique et la stabilité sécuritaire qui y règnent, précisant que le volume des investissements égyptiens en Algérie avait atteint plus de 3,6 milliards de dollars, exprimant son souhait de hisser le volume des échanges commerciaux entre les deux pays à un milliard de dollars en 2020. Pour sa part, M. Djellab a souligné la nécessité de la création d'un espace d'échanges commerciaux entre les deux pays, affirmant que son département était pleinement disposé à poursuivre les concertations en vue de créer des opportunités d'échanges commerciaux et intensifier les échanges entre hommes d'affaires des deux pays.