Habitat : Résiliation de contrats à Oran

Un nombre de contrats qui liaient l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) à des entreprises de réalisation intervenant dans les différents programmes de LPL et de LPA, totalisant 5.030 logements, ont été résiliés, a-t-on appris d’une source autorisée. Selon cette dernière, ces mesures, qui s’inscrivent dans une démarche visant à améliorer et à accélérer la cadence de mise en œuvre des programmes d’habitat en cours, ont été entamées en 2018 et se poursuivent durant l’année en cours. De nouveaux avis d’appels d’offres ont été lancés après avoir épuisé toutes les procédures légales prévues par la loi dans des situations pareilles, notamment l’expiration des délais de mise en demeure et les recours. À ce propos, on croit savoir que trois contrats ont été résiliés récemment avec des entreprises n’ayant pas respecté le cahier des charges et dont les travaux entamés ont fait l’objet de plusieurs malfaçons. Il s’agit des projets de 102, 159 et 50 logements LPA, tous en cours de réalisation dans le nouveau pôle urbain de Belgaïd. Parallèlement à cela, d’autres mises en demeure ont été notifiées à un nombre d’entreprises. S’agissant du projet de 80 logements LPA à Belgaïd, à l’arrêt depuis quelques années, son sort sera tranché par la justice qui a été saisie du dossier. On saura, par ailleurs, que le programme de 250 logements LPA, réparti entre les localités de Hassi Mefssoukh et Benfriha, est en cours de livraison.

Les 125 unités de Benfriha ont été achevées. Quant aux 125 logements de Hassi Mefssoukh, les travaux sont achevés, ne restent que les VRD et leur raccordement au site, a-t-on précisé. Pour ce qui est des programmes LSP, le dernier projet de cette formule comprenant 50 unités dans la commune d’El-Karma sera livré dans les prochaines semaines. À savoir que 100 logements de cette même formule ont été distribués en décembre 2018. Le directeur général de l’OPGI, Mohamed Baroud, avait affirmé, il y a quelques jours, lors d’une conférence de presse, que l’organisme qu’il dirige n’a reçu encore aucune directive pour l’ouverture des souscriptions aux citoyens désirant bénéficier de la nouvelle formule LLP (logement locatif promotionnel). Il a confirmé, toutefois, qu’un programme-pilote de cette nouvelle formule de 150 logements sera réalisé par l’OPGI dans la commune de Bir El-Djir. M. Baroud a, en outre, expliqué que les efforts de l’État visant à régler la crise du logement et satisfaire les demandes des citoyens dans les différentes formules d’accès au logement vont se poursuivre à la même cadence. Ainsi, il fera savoir qu’en 2019, près de 14.800 logements sociaux, 154 LPA et 100 LSP seront distribués.

À propos de cette dernière formule, il a précisé que la réception de ces 100 logements va permettre de clôturer définitivement ce programme (LSP), dont une partie a connu un grand retard. Le directeur général de l’OPGI a, par ailleurs, présenté quelques chiffres sur les projets réalisés et livrés en 2018. On note ainsi la distribution de pas moins de 11.500 logements de type locatif public et la réception de 204 unités de type LPA. Concernant les équipements publics et selon la direction de l’OPGI, il a été réalisé et réceptionné 12 groupes scolaires jusqu’au 31 décembre 2018, ainsi que de nouveaux sièges de sûretés urbaines et des dispensaires au niveau des nouvelles cités. Cinq autres projets de réalisation de sûretés urbaines sont lancés, notamment à Béthioua, à Oued Tlélat et à Belgaïd, a-t-on indiqué. Aussi, trois établissements de santé (dispensaires) ont été lancés dans les localités de Chahid Mahmoud, Belgaïd et Oued Tlélat, a-t-on ajouté. Dans le secteur de l’éducation, 18 groupes scolaires devront être réceptionnés durant l’année en cours, dont huit avant la fin du premier semestre, a précisé le même responsable, avant d’ajouter que six établissements moyens et un lycée seront lancés cette année.

Amel Saher