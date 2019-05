Réalisation de parkings à Alger : Les entreprises retardataires mises en demeure

Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, a donné hier des directives à l’effet de mettre en demeure les entreprises et bureaux d’études en charge de la réalisation des projets de parkings à étages à Alger, et ce, en raison du retard accusé et les abandons de chantiers. Le wali, qui effectuait une visite de travail et d’inspection aux différents chantiers de réalisation des parkings à étages à travers trois 3 communes à Alger, a souligné l’impératif «respect des délais de remise des projets et des normes de sécurité», donnant, à cet effet, des instructions au niveau des chantiers de Hydra et d’El Madania «pour prendre des mesures rigoureuses en mettant en demeure les entreprises de réalisation et le bureau d’études, eu égard au retard accusé dans la remise des projets». Inspectant l’état des chantiers, le wali a fustigé la négligence marquant ces derniers, tant pour la sécurisation des lieux que pour la régularité des travaux.

Concernant le parking de Hydra (Bois-des-Pins), jouissant d’une capacité de 750 véhicules, le même responsable a fait savoir que ce marché a été retiré à l’Entreprise BATIGEC qui n’a pas respecté le cahier des charges, tout en attribuant la finalisation du projet à une autre société dans les délais arrêtés. S’agissant du parking de Kouba (800 véhicules), M. Sayouda a écouté les explications du directeur des transports de la wilaya d’Alger, Rachid Ouzane, qui a indiqué que «le taux des travaux a dépassé les 80% et que la remise de ce projet est prévue fin août prochain». Le wali a salué, dans ce sens, l’avancement des travaux au niveau de ce parking, demandant aux responsables du projet d’engager le bitumage de la route avoisinant le parking et de l’élargir au profit des conducteurs de véhicules. M. Sayouda a indiqué, dans ce cadre, que la wilaya d’Alger avait bénéficié de 3 projets de grands parkings, et ce, dans l’attente de l’inscription de 5 nouveaux projets qui devraient être financés par la wilaya et les communes.

Par ailleurs, le même responsable a affirmé avoir instruit les présidents d’APC et les services techniques de recenser les assiettes foncières vacantes que compte nombre de communes de la capitale, notamment après les opérations de relogement ou l’effondrement de bâtisses, précisant que ces superficies sont nécessaires pour la réalisation de projets publics importants, dont des écoles, des stades de proximité et des espaces verts.

Aussi, il a fait savoir que ses services ont engagé une opération d’assainissement des listes d’attribution, supervisée par une commission spécialisée chargée de l’inspection sur le terrain avec l’établissement de procès appuyés par des photos, pour ensuite mettre en demeure les bénéficiaires de lots de terrain n’ayant pas exploité ces espaces conformément au cahier des charges.

À ce propos, M. Sayouda a affirmé que ces biens inexploités seront «retirés» de leurs propriétaires, soit par le recours à la justice (s’il existe un contrat de concession) ou par un retrait direct (annulation de la décision du wali).