Procès de Kamel « El-Boucher » : Renvoyé au 19 juin

Prévu, hier, le procès mettant en cause Kamel El Boucher, de son vrai nom Kamel Chikhi, avec 12 autres prévenus dans l’affaire dite des conservateurs fonciers a été finalement renvoyé, par le tribunal correctionnel de Sidi M’hamed près la Cour d’Alger, au 19 juin prochain et ce, sur demande de la défense. Les mis en cause, tous en détention provisoire, parmi lesquels, figure une femme, sont accusés de corruption, d’abus de fonction et de perception d’indus cadeaux.

En effet, les robes noires ont estimé «inopportun» de tenir un procès de cette envergure durant le mois de Ramadhan, d’autant plus que plusieurs prévenus, comme nous l’a révélé l’un des avocats de Kamel El Boucher sont malades.

Pour revenir à l’affaire, celle-ci porte sur des dépassements constatés par les enquêteurs sur les promotions immobilières du principal prévenu, impliqué, rappelons-le, dans le grand scandale des 700 kg de la cocaïne. Il s’agit essentiellement, selon l’acte d’accusation, de facilités qui lui ont été accordées pour l’obtention de livrets fonciers, actes de propriété et autres documents. Parmi les prévenus, on citera les conservateurs fonciers d’Hussein Dey et de Bouzaréah, des chefs de service de l’urbanisme des APC de Kouba, Hydra et Ain Benian, des employés de la conservation foncière d’Hussein Dey et de Bouzaréah ou encore un architecte de la direction de l’urbanisme d’Alger.

S. A. M.