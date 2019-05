Destitution du président de l’APN : Le FLN maintient la pression

Le président de L’APN, Mouad Bouchareb croise le fer avec le groupe parlementaire du FLN qui exige son retrait dans des conditions qui ne sont pas sans rappeler le tristement célèbre scénario ayant conduit à la destitution, en octobre dernier, de Saïd Bouhadja. En effet n’ayant donné aucune suite à la sollicitation de Mohamed Djemai qui l’a invité à démissionner, Mouad Bouchareb fait l’objet d’acharnement de le part du groupe parlementaire du FLN, le parti majoritaire de l’APN. En effet, dans un premier temps les députés relevant de la même formation ont entériné la décision de suspendre leurs activités au niveau de l’APN jusqu’au retrait de son président Mouad Bouchareb. Cette décision de gel rendue publique, mardi soir, a été suivie hier par une tentative d’empêcher M. Bouchareb de présider une réunion du bureau de l’APN, ce qui a entraîné de la confusion et mêmes des altercations. Dans un point de presse animé après cet incident, le président du groupe parlementaire du FLN, Khaled Bouriah rappellera d’entrée que «c’est le FLN qui avait présenté la candidature de Bouchareb à la présidence de l’Assemblée, sauf que le contexte a changé aujourd’hui avec les manifestations populaires qui revendiquent le changement». «Nous n’avons fait que reproduire l’appel des manifestants et du hirak» a-t-il poursuivi, faisant observer que le président de l’APN s’obstine à ne pas se retirer de son poste. Le conférencier ajoutera qu’«en raison de la situation actuelle due au gel des activités du groupe parlementaire du FLN, les activités de l’APN demeurent gelées», appelant ainsi M. Bouchareb «à placer l’intérêt général au-dessus des intérêts personnels». Pour rappel, le groupe parlementaire du parti avait lancé, hier mardi, un appel à M. Bouchareb de se retirer «de son gré» de la présidence de l’Assemblée, «en réponse à la revendication populaire et en application des orientations de la direction politique du parti». Le groupe parlementaire du parti s’était réuni sous la présidence de M. Bouriah pour «examiner la revendication du hirak, relative au retrait de M. Bouchareb», appelant ce dernier à «répondre immédiatement à cet appel et à se retirer de son gré de la présidence de l’Assemblée, conformément aux revendications populaires». Il intervient également suite à la réunion des vice-présidents de l’APN et des présidents des commissions permanentes avec le président de l’Assemblée, tenue le 8 mai dernier ainsi que la réunion jeudi dernier, du groupe parlementaire du FLN sous la présidence de son SG, Mohamed Djemai qui avait invité explicitement le président de l’APN à répondre aux revendications exprimées lors du mouvement de manifestation pacifique. Le SG du FLN avait alors adresse «un appel fraternel» à l’actuel président de l’APN lui demandant de «faire prévaloir l’intérêt suprême du pays et de l’Etat sur tout autre intérêt personnel et de s’engager avec courage à mettre en œuvre les revendications du peuple algérien qui demande le changement du président de l’APN et le reste des symboles du régime»

Karim Aoudia