Situation politique : L’éclairage des constitutionnalistes

L’évolution du contexte actuel conduira inévitablement vers les urnes, pour la mise en place d’un système de représentation démocratique prenant en compte le principe de la souveraineté populaire dans la prise de décision.

Telle est la voie, la plus sûre et la mieux indiquée, préconisée par les experts et politologues, pour transcender la situation du moment où seul le recours à une élection présidentielle pourrait permettre au pays de se projeter vers un avenir meilleur ; celui rêvé par des millions de jeunes que compte l’Algérie.

Vingt quatre heures seulement nous séparent de la date limite du dépôt des dossiers de candidature à la présidence du 4 juillet, comme relevé d’ailleurs par le constitutionaliste et professeur de sciences juridiques à l’université M’hamed-Bouguerra de Boumerdès, M. Said Oucif. L’universitaire fera, en effet, remarquer dans une déclaration à la presse que le denier délai pour «le dépôt des dossiers de candidature à la présidence du 4 juillet sera le vendredi 24 mai ; et ce, étant donné que le décret de convocation des électeurs a été publié dans le Journal Officiel le 10 avril dernier». En conséquence, poursuit-il, conformément à l'article 140 de la loi organique relative aux élections, les dossiers de candidature doivent être déposés dans les 45 jours suivant la date de publication du décret.

De l’avis de M. Oucif, «au terme de ce délai légal, nous serons face à deux éventualités : soit il n’y aura pas de candidat aux élections du 4 juillet, ou alors il y aura des candidats ne répondant pas aux exigences légales et dans les deux cas, le constat se fera après le délai de dix jours accordé au conseil constitutionnel pour l'examen des dossiers ».

Aussi et considérant le fait que le scrutin du 4 juillet serait comme "sans sujet", soit, en cas d'absence de candidats ou de non-respect des exigences légales pour les candidats, M. Oucif n’écarte pas l’éventualité d’un ajournement, et s’attend même à ce que le Conseil constitutionnel annonce sa décision de « report des élections », a-t-il dit. Dans ce cas là, quelles seraient donc les voies et issues constitutionnelles pour sortir de la crise ? Selon M. Oucif, les issues constitutionnelles figurent dans «l'avis consultatif du Conseil constitutionnel, qui peut être fondé sur l'article 103 de la loi fondamentale du pays; un article qui traite du report des élections en cas d'empêchement légal ».

Il faut savoir que l’article 103 de la Constitution stipule notamment qu’en cas de «décès ou d'empêchement légal de l'un des deux candidats au deuxième tour, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales. Il proroge, dans ce cas, les délais d'organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante jours.



« L’élection présidentielle peut être reportée, en raison de l’absence d'une instance indépendante chargée de l’organisation des élections », estiment les spécialistes en droit constitutionnel



Lors de l'application des dispositions du présent article, le président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction du Chef de l'Etat demeure en fonction jusqu'à la prestation de serment du président de la République». Autre scénario présenté par M. Oucif, «les élections présidentielles peuvent également être reportées en raison de l'absence d'une instance indépendante chargée de l’organisation des élections» devant ainsi ouvrir la voie à des consultations politiques "nécessaires" pour arriver à un organe qui superviserait le processus électoral de bout en bout. La troisième éventualité évoquée par ce constitutionaliste, «celle de l'intervention du chef de l'Etat personnellement pour le report des élections, comme l'a fait le président sortant démissionnaire, Abdelaziz Bouteflika ». Dans ce cas là, la cause du report serait, selon les prévisions du constitutionaliste, «le climat politique qui ne conviendrait pas» mais aussi «les préparatifs relatifs à l'instance indépendant chargée de l'organisation des élections». Il serait ainsi procédé à l’annonce d’une nouvelle date pour les présidentielles, relevant que cette décision interviendrait après l'ouverture d'un dialogue, «même dans le cas où les candidats auraient déposé leurs dossiers» Par ailleurs, concernant l’appréhension du vide juridique, M. Oucif dira que ce dernier «serait possible dans le cas où le mandat du chef de l’Etat, M. Abdelkader Bensalah, arrive à terme le 9 juillet et qu’on n’aura pas encore élu un nouveau président de la République». Le constitutionaliste Said Oucif évoquera également un autre scénario lié au report des élections. Il s’agit, en l’occurrence, a-t-il affirmé de celui relatif à «la démission du Chef de l’Etat en cas d’échec de l’opération de l’organisation des élections; une mission qui lui est attribuée tout au long de ces 90 jours». Pour sa part, l’analyste politique Abdelali Rezagui s’est longuement exprimé sur le spectre du «vide juridique». A ce sujet, M. Rezagui et tout mettant en avant le fait que «le commandement de l’armée n’a pas changé de discours», soulignera dans ce cadre «l’attachement de cette institution à la constitution», stipulant par là que celle-ci ne veut pas investir le champ politique, mais plutôt accompagner le processus démocratique en veillant sur le bon déroulement des élections. Malheureusement ce n’est pas ce que veut «la rue», qui demande au préalable, le départ de tous les symboles de l’ancien régime, et refusant catégoriquement que ce soit eux qui organisent cette consultation. Situation qui «devrait indubitablement déboucher sur un ajournement des élections», a enfin estimé le politologue.

Soraya Guemmouri