Enseignement supérieur : Les examens reportés au mois de juin

Plusieurs établissements universitaires ont entamé l’application des instructions émises par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en vue de rattraper le retard des cours causé par les grèves récurrentes qu’a connues le secteur cette année.

En effet, selon une source du département de Bouzid Tayeb, les examens du deuxième semestre se tiendront selon la vision pédagogique de chaque établissement. Ainsi les universités qui ont réussi à rattraper les cours feront les examens de manière ordinaire les semaines à venir.

Quant aux établissements qui n’ont pas encore rattrapé les cours, ceux-ci reporteront les examens à la fin du mois de juin prochain, précise la même source, ajoutant que les instituts spécialisés et les écoles supérieurs n’ont pas été affectés par la grève, ce qui leur a permis de dispenser tous les cours prévus au programme. L’on signale cependant des cas où des étudiants s’absentent lors des examens sous prétexte qu’ils rejettent la date qui leur a été fixée.

Pour rappel le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a assuré dernièrement que les cours n’ayant pas été dispensés en raison de la grève au niveau des universités seront rattrapés et a écarté toute éventualité d’une année blanche, vu que les cours ont été dispensés normalement durant le premier semestre. Pour lui, le retard pédagogique sera rattrapé à la faveur d’une série de mesures qui feront l’objet d’examen au niveau des établissements universitaires.

Plusieurs solutions ont été définies pour rattraper les écarts enregistrés dans les activités pédagogiques, et ce, afin de préserver la crédibilité de la formation, d’autant que l’écart n’existe pas uniquement entre les différentes universités, mais au sein d’un même établissement entre spécialités, classes ou facultés.

Tayeb Bouzid n’a pas manqué d’appeler l’ensemble des partenaires universitaires à la vigilance, affirmant «qu’il est de notre devoir à tous, enseignants-chercheurs, étudiants, fonctionnaires et responsables d’œuvrer à protéger l’université algérienne contre tout risque de dérapage pouvant compromettre le processus pédagogique de l’étudiant, et de contrer toute tentative visant à porter atteinte à la crédibilité du diplôme de l’enseignement supérieur et à la réputation de l’université».

Il a rappelé aux directeurs des établissements universitaires, des centres et agences de recherche scientifique la nécessité de s’engager à l’adoption du dialogue comme «méthode» et de la concertation comme «moyen», en vue de trouver les solutions «idoines» à même de «prendre en charge» les impacts induits par les circonstances «exceptionnelles» que vit notre système universitaire

Le ministre a également exhorté les mêmes responsables à «rattraper le temps pédagogique perdu à travers leurs initiatives dans le cadre de plans et programmes adoptés en concertation avec toutes les composantes de la corporation universitaire, tout en prenant en compte les contrastes enregistrés». Le ministre a notamment indiqué que le mouvement populaire a perturbé le déroulement régulier des activités pédagogiques dans la plupart des établissements universitaires et ajoute que «le Hirak a révélé la force, l’efficacité et la contribution de la corporation universitaire et scientifique dans la dynamique du sursaut national que connaît la société».

Salima Ettouahria