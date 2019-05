Production de l’ail : Vaste opération de stockage

Le président de la Chambre nationale d’agriculture (CNA) de la wilaya d’El-Oued, Bekkar Ghenam Hamed, a appelé les services du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche à prendre rapidement en charge les agriculteurs touchés par la chute drastique des prix de l’ail. Ceci d’autant plus que 40% d’entre eux ont annoncé vouloir préférer ne plus cultiver ce produit, cette année, en raison de sa surabondance.

Une surabondance qui s’est répercutée inévitablement sur les prix qui oscillent, à ce propos, entre 10 et 20 DA/kg.

Le président de la CNA a expliqué les raisons pour lesquelles les agriculteurs de la wilaya d’El-Oued ont récemment détruit une partie de leurs récoltes annuelles. «Les agriculteurs ont été pris de désespoir, après que le prix de vente de leur production est devenue plus coûteuse que rentable pour eux», a-t-il déclaré, avant de demander, dans ce sillage, au ministère de l’Agriculture de faire rapidement des propositions de solutions permettant de redonner confiance aux agriculteurs, ceci d’autant plus que la wilaya d’El-Oued est leader dans la production nationale d’ail séché. Et de rappeler que l’augmentation des superficies cultivées de ce noble produit dans la région, qui ont atteint 2.300 hectares, a entraîné le doublement de la production de l’ail, cette année. «Ainsi, l’offre a été largement supérieure à la demande, c’est ce qui a engendré la chute drastique des prix», a encore souligné le président de la CNA.

Dans ce contexte, ce responsable déplore l’absence d’aires de stockage dédiées à l’ail, pour conserver le surplus de production de cette denrée, mais aussi l’absence d’unités de transformation. Il a, par ailleurs, insisté sur les propositions qu’a soumises son organisme au ministère de tutelle, dont un appel à dédommager les agriculteurs qui ont vendu leur production à perte et d’appeler à accélérer l’opération de stockage de la dite production. De son côté, le président du Conseil interprofessionnel de la filière ail et oignon, Boudjemaâ Hansali, a révélé le contenu d’une réunion urgente qui s’est tenue la semaine dernière pour dégager les solutions idoines à même de faire face à la chute importante des prix de l’ail menaçant la filière. D’autant plus que l’on a récemment appris que les autorités locales de la wilaya de Mila ont procédé à la fermeture du plus gros marché saisonnier de l’ail. Cette rencontre a été également l’occasion, pour Boudjemaâ Hansali, de rappeler que le ministère devrait prendre en charge, par le biais de l’Office national interprofessionnel des légumes et viandes, et des opérateurs privés, le stockage des quantités produites d’ail «arrivé à pleine maturité» dans des chambres froides, a-t-il expliqué.

«Cela garantit la prime de stockage de 3 DA le kilogramme pour chaque mois, et, par conséquent, permettra de sauver les producteurs de la crise actuelle de la chute des prix», a-t-il dit, exhortant les agriculteurs à ne récolter l’ail qu’une fois arrivé à pleine maturité et appelant à fixer la date du 5 juin pour procéder au stockage de l’excédent produit. Cet excédent dans la production de l’ail est estimé, cette année, entre 6.000 et 8.000 tonnes, dépassant très largement les 3.800 tonnes stockées la saison passée dans les chambres froides de l’ONILEV. La surface consacrée à la culture de l’ail dans les 16 wilayas productrices de cette plante a atteint 11.700 hectares, a indiqué M. Hansali, qui a relevé que les prévisions tablent sur une production «considérable» dépassant de loin celle de la saison précédente.

Il convient de signaler, d’autre part, que 16 opérateurs privés sont partants pour investir dans l’ouverture de silos de stockage de cette denrée. M. Hansali a enfin souligné avoir proposé l’importation de nouvelle semence d’ail d’Espagne. Et de conclure, en indiquant qu’il a été enregistré un projet d’une usine de transformation de la production d’ail, et ce dans la wilaya d’Oum-El-Bouaghi.

Pour rappel, le département de l’Agriculture avait assuré, l’année dernière, que l’Algérie n’allait plus importer ce produit dès 2019, car «la production locale suffira aux besoins intérieurs du pays». Soulignons que, selon les données du ministère, l’Algérie importe entre 7.000 et 10.000 tonnes d’ail annuellement.

