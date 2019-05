Djamaâ El-Djazaïr : L’inauguration pour bientôt

Intervenant au Forum du quotidien Echaâb, Youcef Belmehdi a mis en exergue l’importance de la nouvelle mosquée en tant que monument culturel et islamique, et dit que son secteur aspire à faire de ce lieu une destination «privilégiée» des musulmans de par le monde. «Je vous signale que c’est la plus grande mosquée d’Afrique et la troisième plus grande au monde après Masdjid Al Haram de La Mecque et Masdjid Al Nabawi de Médine», a-t-il rappelé, affirmant que la grande mosquée compte, en sus de la salle de prière, un institut supérieur de formation, une maison du Coran, un centre culturel, une bibliothèque, un minaret, un musée et deux centres de recherche, dont les travaux ont été achevés. «Cet énorme projet est appelé à s’ériger en citadelle de la modération en Afrique et en Méditerrané», a-t-il ajouté.

Pour ce qu’il s’agit de la dénomination de la nouvelle mosquée, l’invité du Forum d’Echaâb a déclaré qu’elle s’appellerait «la mosquée de l’Algérie», qui est la meilleure des désignations.



Plus de 32.000 pèlerins ont payé leurs redevances



Concernant projet de la création du Mufti de la République, celui-ci, selon le ministre, n’est pas à l’ordre du jour, en raison des événements que vit l’Algérie à travers le mouvement populaire pacifique.

Par ailleurs, et sur le volet du hadj, Youcef Belmehdi a confirmé que les préparatifs étaient en voie d’achèvement et que plus de 32.000 pèlerins ont payé leurs redevances et subissent le contrôle médical. Il mettra à profit cette opportunité pour appeler le reste des futurs hadjis qui accusent un retard dans le paiement des frais de pèlerinage, à se rapprocher des agences de la Banque d’Algérie à travers tout le territoire national, afin de s’acquitter de leurs dus. Aussi, il a souligné que la liste des médicaments à prévoir pour le pèlerinage à La Mecque est prête. «Pour cette année, la quantité des médicaments a augmenté et toutes les mesures sont prises pour assurer à nos 37.000 hadjis pèlerins algériens inscrits au titre de cette année de séjourner dans les Lieux saints et d’accomplir les rites dans les meilleures conditions», a-t-il relevé.

Partant de là, Youcef Belmehdi a assuré que les conditions d’hébergement se sont «améliorées» cette année pour les futurs hadjis, et précisé que le ministère a pris «toutes» les dispositions nécessaires pour assurer le «succès» de cette session du hadj-2019, plus particulièrement en ce qui concerne les difficultés que rencontrent les futurs hadjis au mont Arafat et à la vallée de Mina à La Mecque.

Il y a lieu de noter que dans le but d’assurer les bonnes conditions aux pèlerins algériens, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a entamé très tôt les démarches et préparatifs, à travers l’organisation du tirage au sort au mois de décembre.

L’organisation sera assurée, cette année, par 44 agences de voyages retenues par la commission nationale permanente intersectorielle chargée de préparer la saison hadj 2019. Une décision qui a été prise conformément aux recommandations du Conseil interministériel, tenu le 30 octobre dernier, portant maintien du niveau de performance de la saison du hadj 2018 et encouragement des agences de tourisme à l’expérience avérée. Elle avait pour but d’éviter les erreurs et les dysfonctionnements enregistrés lors des années précédentes.

Sarah A. Benali Cherif