Tourisme : « Lancement prochain d’une plateforme numérique »

«L’Office national du tourisme (ONT) devrait lancer prochainement une plateforme numérique», a indiqué son directeur, Rachid Cheloufi à l’occasion de la 3e rencontre sur les préparatifs de la saison estivale 2019, organisée à Alger mardi dernier, en présence du ministre du Tourisme et de l’Artisanat. Il a souligné que «cette base de données vise, entre autres, de promouvoir la destination Algérie et en particulier le littoral, les montagnes et les stations thermales».

Pour une bonne préparation de la saison 2019, le DG de l’ONT a proposé la mise en place d’un programme de travail important. Il s’agit de l’organisation des campagnes de sensibilisation pour la préservation et la protection de littoral, la promotion des activités touristiques afin de drainer plus de touristes, et également l’organisation des journées d’études et des journées portes ouvertes à l’occasion de la célébration de la journée nationale du Tourisme. Mettant à profit cette occasion, le même responsable a annoncé l’organisation d’une caravane des plages en direction des lieux de rassemblement des vacanciers à laquelle seront associés des journalistes pour apporter un appuyer sur le plan communication sur les atouts touristiques du pays. «Cette caravane dit-il aura pour objectif la sensibilisation des festinant sur la nécessité de protéger les plages, etc.». Il a ajouté à cet effet que «la conception et la réalisation d’un support de communication, notamment des dépliants et cartes ainsi que la mise en place d’un passeport touristique sont également prévu durant cette période estivale». De son côté, le directeur général du tourisme, Zoubir Mohamed Sofiane, a mis l’accent sur le domaine de l’artisanat qui joue selon lui un rôle important durant la saison estivale, et ce à travers les différentes manifestations promotionnelles sur le territoire national. Il dira dans ce sens qu’un programme a été tracé pour l’année 2019 afin de commercialiser les produits des artisans, ce qui crée une dynamique et un climat de divertissement pendant la saison estivale. Et de poursuivre «ces événements et expositions dédiés aux produits de l’artisanat encourageront indéniablement les artisans à la concurrence et à l’innovation, la préservation, le développement, la valorisation la promotion et la commercialisation du produit de l’artisanat traditionnel au niveau local et national, créant ainsi un espace propice pour l’échange d’expérience entre artisans, dans le but d’améliorer leurs produits». Pour ramener le bateau à bon port, il a indiqué que «201 manifestations et expositions ont été programmées avec la participation de plus de 6.189 artisans de différentes wilayas du pays ». Il y a lieu de signaler, que ces événements se sont vu attribuer des espaces dans les centres des villes et places publiques, ports de plaisance, plages, hôtels et complexes touristiques, jardins publics et les structures de l’artisanat.

