Les femmes du prophète (I)

Les épouses du Messager de Dieu (QSSSL sont les mères des Croyants. Ce sont elles les croyantes, les musulmanes, les pleines d'humble dévotion à Dieu, les repentantes et celles qui se consacrent entièrement à son Adoration.



Le Prophète les a épousées vierges ou veuves. Elles arrivèrent au sommet de la gloire, obtinrent la satisfaction de Dieu et de Son Messager (QSSSL) et devinrent un modèle que toute musulmane devrait suivre.

Elles se sont purifiées des souillures de l'ère

antéislamique.

a) Khadidja

Le moyen de subsistance des qoraychites était le commerce. Khadija bint Khowaylid appartenait aux banou Asad Ibn Abd Al-ozza Ibn Qasiy. Elle était riche et spéculait avec son argent par l'intermédiaire de quelques hommes qui avaient gagné sa confiance. Quand elle entendit parler de l'honnêteté du messager d'Allah (QSSSL) et de sa loyauté (on le nommait Al amin, c'est-à-dire le loyal), elle l'appela chez elle ,et lui proposa de voyager en Syrie pour faire du commerce. Elle lui promit de le payer plus qu'elle ne paya les autres hommes qui travaillèrent pour elle. Le messager d'Allah (QSSSL) accepta, et voyagea avec le serviteur de Khadija, Maysara. Il fit ses négoces et retourna avec de grands bénéfices.

Maysara vit pendant ce voyage beaucoup de bénédictions du Prophète (QSSSL), et comment Allah l'avait honoré. Quand il arriva en Syrie, il s'assit sous un arbre près de l'ermitage d'un moine qui dit à Maysara : "Personne ne s'assoit sous cet arbre, si ce n'est un Prophète. Maysara voyait le messager d'Allah, protégé de la chaleur du soleil, sans ombrelle, voyageant sur son chameau.

Lorsque Maysara retourna chez Khadija et l'informa de ce qu'il eut vu des bénédictions du Prophète (QSSSL), elle appela Mohammed (QSSSL) et lui dit: " Oh cousin ! Je te désire à cause des liens familiaux qui nous attachent et à cause de ta loyauté et de ta sincérité."

Khadija était une femme désirable grâce à la noblesse de son lignage et sa grande valeur parmi son peuple. Le Prophète (QSSSL) exposa l'affaire à ses oncles qui consentirent .

Ils allèrent chez elle et contractèrent leur mariage. Khadija était âgée de 40 ans, et le Prophète (QSSSL) de 25 ans. Le Prophète ne contracta aucun autre mariage durant sa vie conjugale avec Khadija. Elle mourut trois années avant l'hégire. Elle lui donna tous ses fils à l'exception de Ibrahim. Leur premier fils était Al-qsim, du nom duquel on a surnommé le messager d'Allah (saw). Puis Zainab, Roqayya, Oum Kalthoum, Fatima et Abdullah qu'on a surnommé

At-tayyib et At-tahir.

Khadija, avant d'épouser Mohammad (saw), était mariée avec un homme appelé Abou Hala à qui elle donna un fils nommé Hana.

b) Les autres épouses du Prophète (QSSSL)

Quelques jours après la mort de Khadija, le Prophète se maria avec Sawda bint Zam'a al-'amiriyya Al-qorachiyya. Elle était parmi les premiers croyants. Elle immigra avec son mari en Abyssinie lors de la deuxième hégire. De retour, il mourut. Alors le Prophète (QSSSL) l'épousa. C'est elle qui céda le jour qu'elle consacrait au Prophète à A-icha

- Puis il contracta les fiançailles avec A-icha bint Abou Bakr As-siddiq (à eux la satisfaction d'Allah). C'était sa femme la plus aimée parmi ses épouses .Elle était la plus savante parmi les femmes de la communauté. Les grands compagnons du Prophète (QSSSL) cherchèrent ses opinions et la consultèrent. Jamais le Prophète(saw) ne reçut la révélation dans le lit d'une femme, sinon Aïcha

- Le Prophète (QSSSL) épousa Hafsa bint Omar Ibn Al-Khattab.

- Puis, il se maria avec Zaynab bint Khozayma Ibn Al-Harith al-qaysiyya qui mourut deux mois après le mariage.

- Le messager d'Allah (QSSSL) épousa alors Oum Salama, Hind bint Abou Omayya al-qorachiyya al-makhzoumiyya.

- Après, il se maria avec Zaynab bint Jahch, des banou Asad ibn Khozayma ,

- Puis avec Jowayriya bint Al-Harith, des banou Al-mostaliq. Elle était parmi les captifs des banou Al-mostaliq.