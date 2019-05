Conférence sur « le patrimoine dans l’œuvre de Mohamed Racim » : L’illustrateur du patrimoine socioculturel de l’Algérois

Une conférence a eu lieu, mardi soir à la salle Frantz-Fanon, à l’Office de Riad El-Feth, à Alger, autour de l’aspect patrimonial dans l’œuvre de Mohamed Racim. Animée par les artistes miniaturistes Amel Daifallah et Bendjella, la conférence a mis en avant le génie créatif et pictural de l’un des plus grands peintres de l’histoire des arts plastiques en Algérie.

Une biographie express de Mohamed Racim a été présentée de prime abord par Bendjella, et à travers laquelle, on pouvait comprendre tout le génie de Mohamed Racim à travers sa passion précoce pour l’art, l’influence de son oncle et de son frère aîné Omar Racim, ainsi que son voyage à Paris et sa rencontre avec de grands peintres comme Etienne Dinet et Georges Marcet.

Le conférencier a fait savoir que Mohamed Racim a laissé un socle de référence aux artistes contemporains et que la valorisation de son œuvre est un devoir de mémoire. «Le patrimoine n’est pas le passé, il s’agit du présent et du futur pour un développement durable», a-t-il lancé.

Amel Daifallah est architecte de formation, artiste spécialisée dans l’enluminure et la miniature depuis de longues années, elle évoque lors de son allocution l’aspect réaliste dans l’œuvre de Mohamed Racim. « Il n’était pas le genre d’artiste qui dessinait par inspiration ou par imaginaire, comme c’était le cas pour les peintres orientalistes, il reproduisait le patrimoine culturel et historique tout en mettant en œuvre des particules de ses influences extérieures», a-t-elle noté. L’interlocutrice s’est longuement étalée sur les particularités historiques et patrimoniales de l’œuvre de Mohamed Racim. Elle précise qu’il faisait souvent dans «l’exagération» d’éléments dans la même œuvre rien que pour transmettre des informations sur le patrimoine vestimentaire, architecturale, gastronomique ou artistique d’une telle ou telle époque de la vie de l’algérois. «C’était l’artiste des us et coutumes de l’algérois par excellence. Il faisait beaucoup de recherches historiques avant de mettre en œuvre ses sujets. Plonger dans les œuvres de Mohamed Racim nous renseigne sur l’aspect socioculturel d’une telle époque avec de fidèles reproductions», a-t-elle souligné. Egalement artiste exposante à la salle Frantz-Fanon à l’exposition collective «Sur les pas de Mohamed Racim», Amel Daifalah a présenté à l’assistance des œuvres d’anthologie de Mohamed Racim tout en s’étalant sur l’authenticité du patrimoine culturel et social de l’algérois. «A travers des œuvres comme ‘’Les boutiques de Sidi Abdellah‘’, ‘’La terrasse’’ ou encore ‘’Laylat Ramdhan’’, on pourrait se renseigner sur les détails du patrimoine d’autrefois à travers les bijoux portés par les femmes, les détails de l’architecture ou encore les tenues vestimentaires. Mohamed Racim avait le souci du détail, et il l’immortalisait avec beaucoup d’authenticité», a-t-elle ajouté. Pour Amel Daifallah, les œuvres de Mohamed Racim sont des «références historiques visuelles». «On retrouve dans le tableau ‘’Laylat Ramdhan’’, en sus de l’aspect socioculturel de la préparation du mois sacré à la Casbah, deux mosquées qui ont disparu dans les années 1830; il s’agit de la mosquée d’Abdi Pacha et de la mosquée de Mezzo Morto. Mohamed Racim a immortalisé ces deux mosquées qui ont bel et bien existé à la Casbah», a-t-elle confié.

Kader Bentounès