Equipe nationale : Delort, officiellement convoqué

Andy Delort pourrait bien être l’invité surprise de l’EN pour la CAN-2019. L’attaquant de Montpellier, qui vient d’obtenir la nationalité algérienne, est officiellement retenu dans la liste élargie de Djamel Belmadi. Il a reçu sa convocation, dimanche passé. Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a arrêté une première liste de près de 40 joueurs en prévision de la CAN-2019. Celle-ci contient tous les joueurs qui ont fait partie du groupe des Verts durant les différentes sorties de l’EN, que ce soit en matches officiels ou amicaux. Néanmoins et comme il fallait s’y attendre, ladite liste contient aussi quelques nouveautés, à l’instar de Harris Belkebla qui vient de fêter l’accession en Ligue-1 avec Brest, Benkhemassa, le milieu de terrain de l’USMA que Madjid Bougherra est allé superviser mardi passé à Bologhine lors de USMA-MCO, mais aussi et surtout Andy Delort qui a fait parler de lui avec insistance depuis qu’il a déclaré et à maintes reprises son envie de jouer pour l’Algérie. Si jusqu’ici, Belmadi a fait preuve de beaucoup de « modération » dans ses commentaires sur le sujet, il n’en demeure pas moins qu’il avait ouvert la porte solennellement à l’attaquant de Montpellier (15 buts cette saison) pour peu « qu’il obtienne son 12 S (sic) ». Les documents algériens de Delort en poche depuis samedi dernier, l’attaquant vient de recevoir officiellement sa pré-convocation pour la CAN-2019. Il est vrai que cette première sélection ne lui garantit pas une place dans les 23 qui auront au Caire, mais à en croire certaines sources, l’attaquant sera bel et bien du voyage.

Vers le forfait de Ghoulam

De retour d’une longue et difficile convalescence, Fawzi Ghoulam fait partie logiquement de la liste élargie de Djamel Belmadi pour la CAN. Néanmoins, le défenseur du SSC Napoli pourrait ne pas figurer dans la liste finale. Un choix plutôt personnel, puisqu’il aurait informé le sélectionneur national qu’il ne se sent pas «en mesure de prendre part à la CAN pour des raisons diverses». En effet, l’arrière droit a avancé des «raisons personnelles» pour expliquer son souhait d’être exempt de la CAN. Néanmoins pour l’heure, Ghoulam n’a fait que transmettre le message. Autrement dit, il n’y a pas eu encore d’explication de vive voix avec le sélectionneur. Reste à savoir comment Djamel Belmadi va prendre la chose. Il est certain, de prime à bord, que cette probable défection ne va pas lui plaire, dans la mesure où même durant le temps de sa convalescence il a toujours considéré Ghoulam comme un élément sur qui il comptait. Djamel Belmadi devrait songer à son remplacement dès à présent.

Amar B.