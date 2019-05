Ligue 1 (29e journée) : L’USMA et la JSK disputeront le titre lors de l’ultime journée

La course au titre est complètement relancée, à l'issue de l'avant-dernière journée du championnat de Ligue 1, disputé mardi dernier. Le leader, qui avait besoin de trois points pour fêter son huitième sacre dans la compétition, a été tenu en échec at home par le Mouloudia d'Oran.

De son coté, le dauphin a fait le nécessaire pour s'adjuger la victoire à Alger, face au NAHD, alors que le PAC a carrément décroché à l'issue de sa défaite à Ain M'lila. Désormais, la JSK, assurée de disputer la Ligue des Champions d’Afrique, n'est plus qu'à une petite longueur de l'USMA. Lors de l'ultime manche, les Gars de Soustara iront à Constantine croiser le fer avec le CSC, alors que les Canaris accueillent le CABBA. Dans le bas du tableau, l'OM et le DRBT ont pratiquement un pied au palier inférieur, tandis que le MOB et l’USMBA obtiennent un sursis.

À Bologhine, les supporters de l'USMA, qui ont fait en masse le déplacement pour fêter le titre, sont finalement rentrés bredouilles. Leur formation a été forcée au partage des points par une coriace équipe du MCO, qui jouait sa survie parmi l'élite. Pourtant les choses avaient bien débuté pour les locaux. Juste avant la pause, Benmoussa ouvre la marque en transformant le penalty accordé par l'arbitre de la partie M. Aouina. Les Hamraouas, visiblement déterminés, sont revenus au score à l'heure du jeu par l'intermédiaire du défenseur central Vivien ; un résultat logique au vu de la physionomie du match. Pour remporter le championnat, sans tenir compte du résultat de la rencontre JSK-CABBA, l'USM Alger, devra gagner à Constantine. Au stade 20-Aout, la JS Kabylie a réalisé la meilleure opération du jour. Cette formation a disposé du Nasria, qui termine mal la saison, par le score net et sans bavures de (2 à 1). Belgherbi s'est particulièrement illustré à l'occasion de cette confrontation en signant un doublé (64' et 77'). Le but du NAHD a été inscrit par l'ancien joueur de la JSK et de l'USMA, El Orfi (75'). Plus tôt dans la journée, le Pardou Athlétic Club, qui bat de l'aile depuis quelques manches déjà, a été battu par l'ASAM, dans une position assez délicate au classement. L'unique réalisation de cette rencontre a été l'œuvre du vétéran, Tiaiba (34'). Les protégés du technicien Chalô, se mettent ainsi en danger pour la troisième place, synonyme de participation à la coupe de la CAF. En effet, le PAC ne compte plus qu'un point d'avance sur la JS Saoura, auteur d'une victoire étriquée (2 à 1) à domicile face à l'ES Sétif.

Au quart d'heure de jeu, Zaïdi à donné l'avantage à la formation phare de Bechar. 44', Bakir remet les pendules à l'heure, avant que Yahia Cherif ne scelle le sort de ce match très disputé, une minute plus tard. Dans le bas du tableau, l'Olympique de Médéa s'est incliné à Bordj-Bou-Arreridj, face au Ahly, qui était aussi dos au mûr. le seul but de la partie est signé Athmani (35'). Pour sa part, le DRB Tadjenanet à été tenu en échec à domicile par le CS Constantine. Les deux équipes se sont séparées sur un score vierge. De son coté, le MO Bejaia, qui peut continuer d'espérer, a pris le dessus sur le Chabab Belouizdad par la plus petite des marges. Amokrane est l'auteur de l'unique réalisation de ce match très tendu. C'est la première défaite du CRB, qui reste concerné par la relégation, depuis l'entame de la phase retour. À Bel Abbes tout s’est joué dans le dernier quart d’heure. Menés au score, suite à la réalisation de Dieng (73’), les poulains du coach Slimani ont renversé la vapeur grâce au doublé de Benayad (76’ et 80’).

Rédha M.