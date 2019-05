Peinture : Hachemi Ameur exposera à Madrid

Le peintre Hachemi Ameur exposera du 30 mai au 7 juin prochain à Madrid (Espagne) ses récentes œuvres sur le thème "Les naufragés de la Méditerranée", a appris l’APS de cet artiste. La Maison arabe de Madrid abritera cette exposition qui englobe 40 tableaux peints en acrylique sur tissu, réalisés par l’artiste durant quatre années et inspirés des sujets d’actualité. "Les tableaux traitent de sujets inhérents aux souffrances des peuples de tous les continents, notamment l’exode, la migration clandestine vers les côtes européennes et les rives espagnoles en particulier", indique Hachemi Ameur.

L’exposition sera accompagnée par un catalogue riche de textes en langues arabe, anglaise, espagnole et française et réalisé sous l’égide de l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA). L’exposition est parrainée par la galerie d’art «Yasmine», l’ambassade d’Algérie en Espagne, l’ONDA et une compagnie de transport maritime espagnole. Artiste-plasticien, enlumineur, écrivain et photographe, Hachemi Ameur, né le 20 novembre 1959 à Hadjout, est professeur et directeur de l’école régionale des Beaux-Arts de Mostaganem. Il est également président de l’association des Beaux-Arts «Mohamed Khedda» et membre de l’Union des arts et de la culture (UNAC). L'artiste a déjà organisé plusieurs expositions similaires depuis septembre 2018 à travers différentes villes espagnoles dont Alicante Ibiza, Palma de Majorque et le musée espagnol d’Art contemporain.