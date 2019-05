Le général de corps d’armée Ahmed Gaid Salah, hier, à propos de la lutte contre la corruption

- La corruption a des prolongements politiques, financiers et médiatiques et des lobbys introduits dans les institutions. l Des dossiers nombreux, lourds, voire dangereux.

En visite à la 4e Région militaire, le chef d’état-major de l’ANP, vice-ministre de la défense nationale, s’est, de nouveau, exprimé sur la situation politique qui prévaut dans le pays. Ahmed Gaïd Salah s’est prononcé pour le maintien de la solution constitutionnelle pour sortir de la crise actuelle. Ce dernier estime que c’est la meilleure solution pour éviter le piège du vide constitutionnel.

Lors du troisième jour de sa visite en 4e Région militaire, M. le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire a inspecté des unités du Secteur militaire de Biskra, a indiqué un communiqué publié sur le site du MDN, dont voici le texte intégral.

A l’Ecole supérieure des troupes spéciales de Biskra et après la cérémonie d’accueil, le général de corps d’Armée a présidé, en compagnie du général major Hacène Alaïmia, commandant de la 4e Région militaire, une rencontre d’orientation en présence des cadres, des élèves et des personnels de l’Ecole en sus des représentants des différents services de sécurité, où il a rappelé dans son allocution «les efforts consentis pour la promotion et le développement de l’appareil de formation de l’Armée nationale populaire en tant que système capable de garantir un développement fiable de la ressource humaine, de s’adapter avec les exigences de ses missions multiples et complémentaires et qui réunit les facteurs de l’impératif de la concrétisation des objectifs tracés».

«Notre attachement à l’acquisition, au sein de l’Armée Nationale Populaire, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, des facteurs de la modernisation et de développement dans tous les domaines, et notre intime conviction que le volet de la formation constitue la pierre angulaire de toute démarche de développement réussie en phase avec l’ère de la science et du savoir, nous ont incités à accorder une importance majeure et permanente à nos établissements de formation et à veiller à ce qu’ils adoptent les nouvelles méthodes didactiques et pédagogiques, théoriques et pratiques, basées sur les techniques modernes et innovées. La maîtrise des critères d’amélioration et de développement du niveau d’enseignement et de formation, dispensés à cette école et dans les autres écoles de l’Armée Nationale Populaire, passe par une évaluation objective des niveaux d’acquisition, par les promotions sortantes des élèves et stagiaires, des diverses connaissances et sciences militaires théoriques et pratiques.

En effet, la formation théorique et pratique, quel que soit son niveau, ne garantit pas en elle-même l’enjeu de la supériorité et de la réussite si elle n’est pas inéluctablement conjuguée avec un sens élevé de professionnalisme et de valeurs lui permettant d’accomplir au mieux son devoir, car il s’agit là de la capacité de l’individu à assumer ses responsabilités, notamment dans le domaine du commandement des hommes, de la manière de se comporter avec eux et des modes d’exploitation de leurs potentiels et de fédération de leurs efforts pour la réussite des missions assignées». Lors de son allocution d’orientation prononcée, hier, devant les cadres et les personnels de la Région, le général de corps d’Armée a rappelé les grandes étapes historiques de la lutte du peuple algérien contre le colonisateur français, avant et durant la Glorieuse Révolution de Libération.

«Durant le mois en cours, le peuple algérien a célébré un évènement national éternel qui, quand bien même il est douloureux, reste très cher aux yeux des Algériens. Il s’agit, en l’occurrence, du triste anniversaire du 8 mai 1945. Un évènement charnière de par son impact sur le renforcement de la conviction révolutionnaire et combative chez les Algériens sur la nécessité d’adopter la lutte armée, dont la Glorieuse Révolution de Libération a été son fruit béni.

Cette Révolution mémorable, qui a été jalonnée par de nombreuses étapes, a montré le degré d’attachement du peuple algérien à cet effort révolutionnaire résolu. Parmi elles, se trouve cette étape historique dont notre peuple vient de célébrer le 63e anniversaire, le 19 du mois courant, il s’agit en l’occurrence de la Journée de l’Etudiant, qui porte une signification et un sens profonds quant au degré de conscience de l’étudiant algérien et sa perception du véritable intérêt suprême de son pays. Cette position nationaliste et de principe des étudiants demeure un important symbole de l’harmonie entre les Algériens et de leur souci à ce que l’Algérie reste au-dessus de toute considération.

Le général de corps d’Armée a rappelé, une fois encore, que la voie adoptée dans la lutte contre la corruption est une voie qui s’appuie sur des bases solides et des informations précises, soulignant que l’appareil judiciaire mérite l’estime et la reconnaissance pour les efforts consentis pour le traitement des différents dossiers.

Dans le même contexte, je tiens à évoquer le défi majeur que constitue la lutte contre la corruption, qui possède aujourd’hui des ramifications politiques, financières et médiatiques, ainsi que de nombreux lobbies infiltrés au sein des institutions du pays. A cet effet, j’affirme que la voie adoptée dans la lutte contre la corruption, qui a nécessité la détection et le démantèlement de toutes les mines posées dans les différentes institutions de l’Etat et leurs secteurs, s’appuie sur une base forte et solide, car fondée sur des informations précises et confirmées et sur de nombreux dossiers lourds, voire dangereux, aux preuves irréfutables, ce qui a dérangé et terrifié la bande, qui s’est empressée d’essayer d’entraver les efforts de l’Armée Nationale Populaire et de l’appareil judiciaire. Cela impose au peuple algérien de faire preuve d’une extrême vigilance, de s’unir avec son Armée et de ne pas permettre aux instigateurs des plans pernicieux de s’infiltrer dans les rangs du peuple quelles que soient les conditions et les circonstances.