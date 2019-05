Saison estivale 2019 : Des réductions dans les hôtels publics allant de 20% à 50%

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a insisté, hier à Alger, sur la nécessité d’encourager le tourisme interne dans les différentes régions, pour permettre aux Algériens de passer leurs vacances dans leur pays.

S’exprimant, lors de la troisième rencontre nationale dédiée aux préparatifs de la saison estivale 2019, en présence des directeurs du tourisme et de l'artisanat des différentes wilayas, Abdelkader Benmessaoud a souligné qu’une convention sera signée prochainement avec les partenaires sociaux, pour permettre au Algériens de bénéficier des réductions dans les hôtels publics allant de 20% à 50%, et indiqué que l’activité touristique «ne cesse» de connaître, ces dernières années, une amélioration «constante», et cela, dit-il, grâce aux «efforts déployés par l’État». «La promotion du tourisme est l'affaire de tous. Les institutions et organismes qui sont en relation directe ou indirecte avec le tourisme doivent déployer plus d’efforts pour la promotion de ce secteur porteur pour l’économie», a noté le ministre.

Mettant l’accent sur la saison estivale, il a indiqué que pour réussir cet événement, il est prévu la réception de 80 nouveaux hôtels à travers le pays, ce qui permettra d'assurer 12.000 nouveaux lits, en sus du lancement d’une caravane d’information qui sillonnera différentes wilayas en vue de la promotion de la destination touristique Algérie et de découvrir les différentes infrastructures réalisées.

Benmessaoud a insisté par ailleurs sur l'impératif «d'améliorer» les prestations au niveau des structures et établissements hôteliers, et «d'assurer» l'activité culturelle et de loisirs, mettant également en exergue l’importance d'augmenter le nombre des plages autorisées à la baignade et de permettre aux hôtels de tourisme, dans le cadre du respect de la loi, d’exploiter les plages situées dans leur entourage « immédiat».

De son côté, le directeur général du tourisme, Zoubir Mohamed Sofiane, a fait une brève présentation sur les décisions qui ont été prises pour assurer un «bon» déroulement de la saison estivale, et citant, entre autres, la mise en place d’un cadre de concertation entre les hôteliers et les agences de voyages, des offres attractives répondant aux besoins des familles algériennes, l’élaboration d’un plan promotionnel et de marketing pour chaque wilaya côtière, dans le cadre des préparatifs de la saison estivale. Il est question également de garantir la sécurité au niveau de toutes les plages ouvertes aux estivants, et de l’intensification des dispositions de contrôle des établissements hôteliers, lieux de restauration, ainsi que les divers commerces durant cette période estivale. Mettant à profit cette occasion, M. Zoubir a indiqué que des instructions ont été adressées aux cadres de l’administration centrale, aux directeurs du tourisme et de l’artisanat des wilayas, ainsi qu’aux responsables des établissements sous tutelle, dans le but d’un suivi «rigoureux» de la mise en œuvre des plans d’actions et «d’intensifier» la mission d’inspection et du contrôle, en vue «d’assurer» un service de «qualité» au profit des estivants.

S’agissant de l’opération de réhabilitation des unités hôtelières publiques du Groupe HTT, il a fait savoir qu’il sera procédé à la réouverture du complexe touristique (CET) de Tipasa d’une capacité de 1.900 lits, ainsi que l’hôtel El-Marsa de Sidi Fredj (Alger), d’une capacité de 300 lits, et le bloc «H3» du complexe de Sidi Fredj, d’une capacité de 130 lits.

Makhlouf Ait Ziane