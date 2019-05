Le chef de l’état reçoit le Premier ministre du Niger : Faire face aux défis sécuritaires

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a reçu, hier à Alger, le Premier ministre du Niger, Brigi Rafini, qui effectue une visite officielle en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République, en présence du Premier ministre, Noureddine Bedoui, et du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

M. Rafini avait entamé lundi une visite officielle de deux jours, dans le cadre de la tradition de dialogue et de concertation existant entre les deux pays. Cette visite constitue une opportunité pour les deux parties afin d'examiner l'état de la coopération bilatérale, ainsi que les perspectives de sa dynamisation et de son élargissement, et d'aborder les questions régionales et internationales d'intérêt commun. L'Algérie et le Niger sont engagés «solidairement» à faire face aux défis sécuritaires que connaît la région du Sahel, notamment en Libye, a indiqué Brigi Rafini. «Nous avons évoqué les questions bilatérales d’intérêt commun et la nécessité pour les deux pays de conjuguer leurs efforts pour faire face aux défis sécuritaires que connaît la région du Sahel, notamment en Libye», a déclaré M. Rafini, à l'issue de l’audience que lui a accordée le chef de l'État. «Nos deux États sont engagés solidairement pour faire face à ces défis communs», a-t-il ajouté. D'autre part, M. Rafini a indiqué qu'il était porteur d'un message du président nigérien, Mahamadou Issoufou, au chef de l'État, Abdelkader Bensalah, dans lequel il lui a transmis «ses amitiés et les salutations du peuple nigérien au peuple algérien frère». Il a exprimé également l'espoir de voir la paix continuer à régner dans la région du Sahel

Rafini se félicite de l’état de la coopération exemplaire

Le Premier ministre du Niger s’est félicité de l'état de la coopération bilatérale, qualifiée d'«exemplaire entre les deux pays». S'exprimant, à l'issue de son entretien avec le Premier ministre Noureddine Bedoui, élargi aux délégations des deux pays, M. Rafini a indiqué que les discussions ont porté sur les «préoccupations de l'heure», notamment les questions sécuritaires dans l'espace sahélo-sahélien. «Nous connaissons une situation particulière et préoccupante qui amène les États à la concertation et à se mettre ensemble pour réfléchir et pour voir comment aborder ces questions d'ordre sécuritaire. Nous en avons l'habitude. L'Algérie est un grand pays frère et ami avec lequel nous partageons tout», a souligné le Premier ministre nigérien. Qualifiant les échanges de fructueux, M. Rafini a ajouté également que «les deux parties ont identifié, lors des entretiens, plusieurs questions dans ce domaine (sécuritaire) qui intéressent beaucoup de pays de la sous-région». Abordant la coopération bilatérale, il a estimé que celle-ci est «tout à fait naturelle», rappelant dans ce contexte que le Niger et l'Algérie ont une «vieille coopération qui remonte aux années 1960». «Nous sommes restés ensemble dans un cadre fraternel et serein. Nous avons bâti une coopération exemplaire avec une constante stabilité. Nous venons de constater que rien n'a changé dans la vision des responsables des autorités algériennes et celles du Niger sont également dans cette même position», a-t-il estimé. Évoquant la situation en Algérie, le Premier ministre nigérien a affirmé que «notre conviction, c'est que le peuple algérien, comme par le passé, va surmonter cette conjoncture. Le peuple algérien est capable de transcender toutes ces difficultés et aller vers la stabilisation, la compréhension et la grande fraternité. C'est notre grand souhait en tant que pays frère et pays voisin».

M. Bedoui s'est entretenu avec son homologue, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune. Ont assisté aux entretiens, du côté nigérien, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mohamed Bazoum, et la ministre déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères, Lamidou Ousseini Salamatou Bala Goga.

Réunion du comité bilatéral frontalier en 2019

M. Dahmoune a affirmé que le comité bilatéral frontalier algéro-nigérien se réunira «durant le deuxième semestre de l'année 2019», pour procéder à la mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation de toutes les recommandations issues de ce comité. Lors de l'audience qu'il a accordée au ministre nigérien de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Dahmoune a annoncé la tenue, durant le deuxième semestre de 2019, de la réunion du comité bilatéral frontalier algéro-nigérien» et la mise en place «d'un nouveau mécanisme de suivi et d'évaluation de toutes les recommandations issues dudit comité». Outre la question de la migration clandestine, les deux parties sont convenues d'une réunion qui regroupera «les walis des wilayas frontalières algériennes et leurs homologues du Niger durant la même période (2e semestre 2019)», a fait savoir le ministre qui a estimé que «ce mécanisme de proximité contribuera à l'évaluation des décisions de l'action commune autour des questions d'intérêt commun». Pour sa part, Mohamed Bazoum s'est félicité de «l'intensité des relations bilatérales», notamment dans le secteur de l'Intérieur, mettant en exergue le soutien remarquable apporté par l'Algérie au Niger en matière de coopération policière et de protection civile. En sus du dossier du comité bilatéral frontalier algéro-nigérien, les deux parties ont évoqué la question de la migration clandestine, convenant de l'impératif de réfléchir à «apporter certaines modifications aux mécanismes mis en place par les deux pays pour traiter ce phénomène».

M. Boukadoum a reçu le ministre nigérien de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mohamed Bazoum, et la ministre nigérienne déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères.

M. Brigi Rafini a quitté, hier Alger, au terme de sa visite. Il a été salué, à l'aéroport international Houari-Boumediène, par M. Bedoui et des membres du gouvernement.