Des dizaines d’étudiants ont organisé, hier matin, un rassemblement sur le parvis du Théâtre régional Azzedine-Medjoubi face au Cours de la révolution, réitérant les revendications du Hirak populaire du 22 février dernier qui se poursuit jusqu’à ce jour.

Brandissant l’emblème national et des affiches sur lesquelles on pouvait lire «Rejet des élections présidentielles du 4 juillet», «Départ des symboles du système», «Changement politique radical avec le régime en place», les manifestants se disent déterminés à poursuivre les marches jusqu’à l’aboutissement des revendications du Hirak, pour une «Algérie libre et démocratique» débarrassée de la corruption, de l’injustice et du clientélisme.

B. G.