SéTIF : Une Algérie forte et unie

Une fois encore, les étudiants des universités Ferhat-Abbès – Sétif 1 et Mohamed-Lamine-Debaghine - Sétif 2 ont investi hier l’espace se trouvant en face du siège de la wilaya et faire état de leurs revendications habituelles. Bien que n’étant pas nombreux et n’atteignant point les proportions des dernières sorties, brandissant des banderoles et l’emblème national, dans le même climat pacifique, ils ont saisi cette opportunité pour faire état de leurs aspirations au changement radical appelant à des reformes profondes. Sous un ciel pluvieux par intermittence, les manifestants n’ont pas manqué d’opposer leur refus de la date du 4 juillet pour les élections présidentielles et appelant à la transparence qui doit marquer ces échéances. Les étudiants ont crié également haut et fort leur amour de la patrie et mis en exergue leurs aspirations à une Algérie forte et unie, débarrassée de tous les fléaux. Des banderoles appelaient également à l’unité, rendant un vibrant hommage aux étudiants qui ont quitté les bancs de l’université pour rejoindre le maquis, et plus que le diplôme, se sacrifier pour la patrie.

F. Z.