SIDI BEL-ABBèS : Participation de l’élite à l’édification du pays

De moindre importance sûrement sur le plan, du moins du nombre des manifestants, la marche des étudiants, organisée hier à Sidi Bel-Abbès, se voulait plus une persévérance dans la voie de la contestation et de la revendication d’un changement profond et radical du mode de gouvernance.

Veillant à la représentativité de toutes les facultés de l’université Djillali-Liabès, la manifestation s’assimilait effectivement à une forme d’expression de solidarité d’une communauté universitaire et de son engagement à poursuivre la lutté.

La lutte pour la participation effective de l'élite à l'édification du pays et à la promotion de la société. Du campus à la place du 1er-Novembre, la distance était relativement longue, pour permettre aux dizaines de manifestants d’afficher leurs préoccupations et de scander des slogans hostiles au système et reposant fondamentalement sur la nécessité de traduire les aspirations profondes du peuple. Au niveau, à propos, de la place publique en question, devenue ,par la force des choses, une tribune, un rassemblement a eu lieu pour davantage exposer les préoccupations et revendications au demeurant similaires et souvent rappelées à chaque marche populaire. «Pour l’exercice réel et effectif de la souveraineté populaire, pour une véritable implication de l’élite en cette phase si cruciale que traverse le pays, pour le respect des choix du peuple... », autant de thèmes et slogans en la circonstance, pour interpeller les pouvoirs publics et signifier les motivations estudiantines au caractère pacifique. Un autre round a été donc effectué pour relever le caractère soutenu du mouvement des étudiants.

