Les étudiants hier à Alger : «Nous marchons jusqu'au changement»

Mardi 21 mai 2019, une journée ensoleillée. Bravant les affres de la chaleur et de la soif en ce troisième mardi du mois de ramadhan, les étudiants issus des différentes universités, instituts et écoles d’Alger et des wilayas limitrophes se sont donné une fois de plus, rendez-vous au niveau de l’épicentre du «Hirak», soit la Grande Poste. C’est d’ailleurs devenu le lieu de prédilection de toutes les manifestations.

Tôt le martin, dès 8 heures, ces étudiants ont commencé à affluer vers le centre d’Alger drapés de drapeaux, brandissant des pancartes pour exprimer leurs revendications politiques et surtout montrer au monde que le changement vers une Algérie nouvelle, ne peut se faire sans eux. Des étudiants qui ont tenu également à réaffirmer leur attachement aux revendications du Hirak populaire mais aussi au changement total que chaque citoyen espère.

La nouvelle marche des représentants de la communauté estudiantine, avenir et espoir de toute nation, n’a pas été cette fois-ci, de tout repos. Contournant l’impressionnant dispositif de sécurité qui leur a bloqué plusieurs grandes artères, les manifestants se sont toutefois heurtés aux forces des unités antiémeutes de la sûreté de wilaya d’Alger. Par la suite, et changeant carrément d’itinéraire ceux-ci ont essayé de se diriger en direction des sièges des wilayas d’Alger et de l’Assemblée populaire nationale (APN). Les services de sécurité ont, à leur tour, changé de stratégie en fermant tous les axes menant vers ces deux institutions.

Les étudiants n’ont pu atteindre leur destination finale, en fin de compte tous les chemins ne mènent pas à Rome, plutôt à l’APN. Devant cette impasse, les étudiants, bien organisés du reste, ont fini par prendre place pendant un long moment, en face du cordon sécuritaire. Avant d’essayer de rejoindre la Grande Poste, les étudiants ont essayé de se rassembler dès les premières heures devant le siège du Premier ministère. En vain. Ceux-ci ont été empêchés là aussi, par un important dispositif sécuritaire déployé devant l'entrée principale de l’édifice.

Situation qui ne les a pas empêchés d’entonner des chants patriotiques à tue-tête et de répéter inlassablement des slogans réclamant le départ de tous les symboles du régime actuel. Filles et garçons, parfois même accompagnés de leurs parents, n’ont pas cessé de crier et de réclamer le départ du système et son remplacement par des personnes «jalouses de leur pays». Appuyant de toutes leurs forces les revendications du Hirak, ils n’ont pas cessé de scander des slogans tels que «Djeich chaab, khawa khawa», «Silmiya silmiya» et «Yetnehaw ga3». Ils exigent aussi l’arrêt immédiat du processus électoral en rejetant la tenue de l'élection du 4 juillet et appellent à «la poursuite de la lutte contre la corruption».

Ils ont également appelé à l’organisation d’une grande marche dans les quatre coins du pays le 4 juillet prochain, réaffirmant à l’occasion leur refus des élections présidentielles, et de la période de transition qu’ils considèrent comme un avantage pour le système pour perdurer. Plus bas, vers la place Audin, les étudiants ont même brandi des grandes pancartes dénonçant «la sourde oreille» du régime en place qui ne répondrait point aux doléances des citoyens. Des pancartes où l’on pouvait lire notamment : «Pour une transition démocratique, pour l'avènement d'une deuxième République».

Faisant preuve d’une imagination débordante, certains ont même cité de grands écrivains et philosophes, en reprenant des passages entiers : «Nous avons cassé le mur de la peur et on travaille pour que l’homme faible soit l’égal de l’homme fort devant la justice et la loi. Nous œuvrons pour que la justice sévisse dans toutes les entreprises de l’Etat», alors que sur une autre banderole est écrit, «Nous voulons une assemblée constituante souveraine». D’autres jeunes pour exprimer leurs espoirs d’une vie meilleure, ont repris sur un écriteau, l’une des expressions les plus célèbres du révolutionnaire argentin Che Guevara. «Tous les jours, il faut lutter parce que cet amour de l’humanité vivante se transforme en gestes concrets, en gestes qui servent d’exemple et qui mobilisent». Enfin vers 13 heures, sous un soleil de plomb, les jeunes manifestants ont commencé à se disperser via le boulevard Amirouche, toujours aussi étroitement encadrés par les forces de police. Loin de se décourager, ils se sont donné rendez-vous mardi prochain, même lieu, même heure !

Mohamed Mendaci