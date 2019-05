Tizi-Ouzou : Engagement pour un état de droit

Plusieurs centaines d'avocats, de médecins et de personnel paramédical, du secteur public et privé ont marché hier dans la ville de Tizi-Ouzou pour réclamer encore une fois «le changement radical du système politique en place», «le départ de tous les symboles en place» et «l’édification d'un État de droit et de justice» qui sont parmi les exigences de la dynamique populaire du 22 février. Cette marche conjointe a été organisée à l’appel de l’ordre local des avocats et les organisations professionnelles du corps médical et paramédical. Les manifestants en robes noires et blouses blanches ont sillonné les principales artères de la ville des Genêts depuis le portail principal du campus universitaire de Hasnaoua jusqu’à la cour de justice située près de la placette de l’Olivier et le siège de la sûreté de wilaya, sortie ouest du chef-lieu de commune de Tizi-Ouzou. Les marcheurs auxquels se sont joints quelques citoyens et élus locaux ont scandé tout au long de leur procession des slogans en faveur du changement radical du système politique en place, l’instauration d’un Etat de droit, des libertés et de justice indépendante.

Des banderoles et pancartes sur lesquelles étaient transcrites les principales revendications du mouvement populaire pour le changement radical du système en Algérie ont été en outre déployées tout comme l’emblème national. Par ailleurs, des étudiants de l’université Mouloud-Mammeri (UMMTO) ont eux aussi marché pour réitérer leur détermination à poursuivre le combat pour provoquer un changement radical du système politique. Cette marche initiée par la Coordination local des étudiants (CLE) s’est ébranlée après le début de la marche des avocats et médecins du campus Hasnaoua pour sillonner les principales artères de la ville des Genêts en scandant des slogans hostiles au maintien des tenants du système politique et la tenue de l’élection présidentielles prévue pour le 4 juillet. Les étudiants ont également rappelé durant cette marche, la 13e du genre depuis la dynamique populaire du 22 février, leur exigence de voir toutes les revendications exprimées par le peuple algérien tout au long de cette dynamique satisfaites par le pouvoir en place. Les deux marches se sont déroulées et dispersées sans aucun incident.

Bel. Adrar