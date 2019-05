Lutte contre les feux de forêts : Elaboration d’un plan de prévention

Aussitôt dit, aussitôt fait. En effet, suite aux orientations données, jeudi dernier, par le ministre de l’Intérieur à l’effet de mettre en place un «plan de communication efficace visant à la prévention des feux de forêts», une réunion a été tenue, lundi, pour élaborer et mettre en œuvre ce plan.

Il faut dire également qu’en cette période précédant la saison estivale, la direction générale de la Protection civile vient de lancer, et comme à l’accoutumée, des caravanes de sensibilisation pour la préservation du domaine forestier au niveau de toutes les wilayas du pays.

L’annonce vient d’être faite via un communiqué rendu public par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Le document précise que «le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Mohamed Amine Deramchi a tenu, lundi, une réunion consacrée à la lutte contre les feux de forêts, en présence des SG des ministères de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, de la Communication, des Affaires religieuses et des Wakfs, de l'Environnement et des Energies renouvelables, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Jeunesse et des Sports et de l'Education nationale ainsi que le directeur général de la Protection civile et celui des Forêts». L’occasion sera mise à profit pour mettre en avant l’importance particulière accordée au volet communication à travers l’implication des départements ministériels concernés. Il a été rappelé dans ce même sillage que le nombre des feux de forêts est en baisse ; une baisse qui s’explique essentiellement par l’efficacité du plan de communication mis en œuvre, en plus des moyens matériels mis à la disposition de la direction générale de la protection civile. Le communiqué indique qu’à l’issue de cette rencontre, il a été décidé d’améliorer le plan de communication de l’année 2018 en enrichissant le contenu des spots médiatiques, affiches et autres moyens de communication et ce via les réseaux sociaux particulièrement. «A cela s’ajoute qu’à partir du 20 mai 2019, la DGPC lancera des caravanes de sensibilisation et des portes ouvertes au niveau de l’ensemble des wilayas visant à sensibiliser les citoyens sur la prévention des feux de forêts et la préservation du domaine forestier», fait savoir le même document.

Remarque importante à retenir, dans ce contexte, c’est que pour lutter davantage contre les feux de forêts, pas moins de 37 colonnes mobiles devraient être déployés durant la période estivale de cette année 2019. Il faut dire que le nombre des colonnes mobiles a connu ces dernières années une hausse sensible pour passer de 22 à 27 et enfin arriver à 37 actuellement. En l’espace d’une année, il y a en effet, dix nouvelles colonnes qui ont été créées pour optimiser la lutte contre les incendies de forêts. Parmi ce nouveau dispositif, l’on compte notamment une colonne mobile qui est destinée pour les wilayas de Biskra et Ghardaïa afin de protéger les palmeraies du sud du pays. l’on apprend dans ce même cadre que la direction générale de la Protection civile a également renforcé le dispositif matériel via le déploiement d’un nombre important de nouveaux camions d’intervention afin de lutter contre les incendies de forêts.

Soraya Guemmouri