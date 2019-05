Examens de fin d’année : Aucune incidence du Hirak sur leur déroulement

«Toutes les conditions organisationnelles et matérielles ont été prises pour assurer le un bon déroulement des examens de fin d’année», a indiqué hier, la directrice de l’évaluation et de la prospection au ministère de l’Education nationale, Samia Mezaib.

«Sur le plan logistique tout a été finalisé, de la confection des épreuves à la proclamation des résultats, tout est fin prêt pour assurer leur déroulement dans des conditions ‘correctes’, a précisé Mme Mezaib sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale.

Parmi les dispositions prises la même responsable a cité l’inscription des candidats qui a eu lieu entre octobre et novembre 2018, leur répartition et les enseignants surveillants sur les centres d’examen, la préparation des documents nécessaires pour le déroulement des examens, les centres de regroupement, les centre de duplication des sujets ainsi que les centres de correction et les affectations des enseignants correcteurs», a expliqué Mme Mezaib.

Interpellée sur la perspective de turbulences qui pourraient survenir au cours de cette période, elle a été catégorique en affirmant que les examens de fin d’année ne seront aucunement affectés par la situation politique délicate que traverse l’Algérie. Si l’on en croit la directrice de l’évaluation et de la prospection du ministère de l’Education nationale, «tout se prépare de manière correcte».

Accueillie hier, à l’émission l’Invité de la rédaction de la Chaîne III de la Radio algérienne, Mme Samia Mezaib assure que «l’année scolaire a été marquée par une bonne exécution des programmes pédagogiques et une meilleure couverture des cours de soutien au profit des élèves du primaire que du secondaire».

Elle annonce, d'autre part, que les examens de 5e, du BEM et du baccalauréat auxquels, indique-t-elle, prendront part plus de 2 millions d’élèves, doivent successivement débuter le 29 mai et concerner 812.655 élèves, le 9 juin avec la participation de 631.395 élèves et le 16 juin au bénéfice de 674.831 élèves.

Pour prévenir les phénomènes de triche durant le déroulement de ces examens, elle signale, par ailleurs, que la sécurité sera drastiquement renforcée par l’apport de moyens technologiques parmi lesquels, précise-t-elle, figurent une panoplie de brouilleurs de portables et autres caméras de surveillance.

S’exprimant à propos de la réforme des examens, particulièrement celle concernant le baccalauréat, un sujet autour duquel le ministère de l’Education a engagée une réflexion depuis plusieurs mois déjà, Mme Mezaib signale que ce processus est toujours en cours, révélant que des «des améliorations et des régulations» y ont été apportées «pour atteindre les objectifs fixés». Elle rappelle que cette réforme vise notamment à réduire la durée de la session du bac, «une épreuve très lourde pour les candidats» et introduire le système de contrôle continu.

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a affirmé récemment, que toutes les mesures matérielles, humaines et organisationnelles avaient été prises pour garantir le bon déroulement des examens nationaux de l'année en cours.

Toues les mesures matérielles, humaines et organisationnelles ont été finalisées en prévision des examens nationaux», a indiqué le ministre lors d'une conférence de presse, précisant que «le Conseil interministériel, du 12 mai courant, avait instruit l'ensemble des départements concernés ainsi que les corps de sécurité de veiller au bon déroulement de ces épreuves dans la sérénité».

Le Conseil interministériel avait décidé, selon M. Belabed, de «la révision des primes allouées à cette équipe et sa généralisation pour qu'elles touchent l'ensemble des employés chargés d'imprimer les sujets du Brevet de l'enseignement moyen (BEM) et de l'examen de cinquième année primaire, en valorisation des efforts fournis».

Plus précis, le ministre a expliqué que ces primes seront versées dès la fin des examens, ajoutant que la valeur de ces primes sera annoncée ultérieurement.

M. Belabed a salué les efforts déployés par le ministère de la Défense nationale dans l'équipement des centres d'impression des sujets d'examen à l'échelle nationale en brouilleurs pour assurer la protection électronique et empêcher la fuite des sujets.

Salima Ettouahria