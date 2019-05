Familles nécessiteuses à BEJAIA : Des chèques de 6000 DA

Une attention particulière a été accordée cette année par la wilaya de Bejaia à la solidarité de ramadhan au profit des couches sociales démunies pour leur permettre de passer un mois de jeûne dans la dignité et la sérénité. Le mois sacré , mois de piété et d’aide entre aux démunis est profondément ancré dans les coutumes des familles algériennes. Comme chaque année, l’Etat consacre un budget spécial au profit de milliers de familles nécessiteuses. La wilaya de Bejaia a entamé cette opération dans de bonnes conditions sous l’égide du wali à travers des réunions de préparation comme devait le souligner Salah Bouabdellah , directeur de l’action sociale et de la solidarité (DASS) de la wilaya : « Dès l’installation, par le wali, de la commission chargée de la coordination et du suivi de l’opération de solidarité suivie de plusieurs réunions du conseil de wilaya consacrées a cette opération, tous les services concernés ont été instruits par le wali de recenser les familles démunies et de faire acheminer par voie postale l’allocation financière aux bénéficiaires, cette allocation a remplacé pour la première fois, le couffin de ramadhan. A ce titre une opération de recensement des personnes nécessiteuses a été entamée par les services concernés et la direction de l’action sociale et de la solidarité dés le dernier trimestre 2018 et qui a permis de recenser les chefs de famille , des enquêtes sociales ont été menées et le résultat final a déterminé 23.867 familles nécessiteuses. Une enveloppe financière a été arrêtée avec la contribution de différents services ,dont la wilaya de Bejaia, avec un montant de 12 millions de dinars, le ministère de la Solidarité nationale avec 12.103.000 dinars , les Affaires religieuses avec 30 millions de dinars et les communes avec 85 millions de dinars , soit un total global de prés de 140 millions de dinars qui a permis l’attribution d’une aide financière de 6000 DA par famille acheminée dés le premier jour de ramadhan grâce à la collaboration d’Algérie poste qui a facilité l’ouverture de comptes postaux aux bénéficiaires alors que d’autres ont reçu leur aide par mandat postal «. La solidarité a touché d’autres bénéficiaires avec des repas chauds « Iftar « servis dans les restaurants Rahma. « En plus de cette action financière, plusieurs associations et bienfaiteurs ont procédé a la distribution de couffins alimentaires au profit de centaines de familles. 26 restaurants Rahma ont été ouverts par des bienfaiteurs, associations et le croissant rouge algérien (CRA). Cet élan de solidarité remarquable initié par la société civile a permis de confectionner 12.000 repas par jour dont 2.000 repas emportés aux profits de toutes les couches sociales à ouvriers, passagers, usagers de la route, étudiants.. «, a ajouté le DASS. Par ailleurs une opération d’habillement est prévue pour l’aïd El Fitr aux profits des enfants nécessiteux et orphelins, par la direction de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya d’une valeur de 4 millions de dinars, mise en place par le ministère de la Solidarité nationale par le biais du fond national de solidarité et dont a bénéficié la wilaya de Bejaia et qui toucheront plus de 350 enfants «.

Mustapha Laouer