Centre de l'enfance assistée d'El-Mohammadia : Iftar collectif

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a partagé, lundi soir, un iftar collectif avec les pensionnaires du centre de l'enfance assistée d'El-Mohammadia (Alger), dans le cadre de la consécration des valeurs de solidarité, lors de ce mois sacré et à l'occasion de la célébration de la journée nationale de l'orphelin, coïncidant cette année au 15 Ramadhan. Accompagnée du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, Mme Eddalia a affirmé que la «solidarité avec cette frange d'enfants s'inscrit parmi les principales missions du ministère», soulignant que les conditions de leur prise en charge sont «excellentes». En prévision de l'Aïd El Fitr, «les préparatifs sont à pied d'£uvre en vue de répondre aux besoins de ces enfants et introduire la joie dans leurs c£urs», a indiqué la ministre, qui a annoncé par ailleurs la préparation des établissements de solidarité, en prévision de la saison estivale, pour la prise en charge de «9.000 enfants pensionnaires des centres de l'enfance assistée et ceux des familles nécessiteuses», outre «l'organisation d'excursions au profit de 7.000 enfants durant les vacances d'été, en coordination avec les collectivités locales». Dans un message à l'occasion de la journée nationale de l'orphelin, Mme Eddalia a salué «les grandes réalisations et acquis obtenus» en matière de consécration des droits de l'enfant et d'amélioration de leur condition». De son côté, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a salué «l'élan de solidarité du peuple algérien durant le mois de Ramadhan», saluant également «le niveau de prise en charge par l'Etat et la société algérienne» de cette catégorie d'enfants.