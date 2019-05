Cérémonie de circoncision au profit d’enfants démunis : L’initiative de l’APW d’Alger

Conviviale et joyeuse est la cérémonie de circoncision collective qu’ont vécue des dizaines de familles algéroises, hier, à la salle des fêtes ‘‘Dounia Parc’’ d’El Achour, située sur les hauteurs de la capitale. Organisée à l’initiative de l’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger (APW), cette louable initiative a concerné 150 bambins issus de familles démunies, des orphelins et des handicapés issus des quartiers défavorisés de la capitale. « Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'action humanitaire et de solidarité que nous menons chaque année durant ce mois sacré de Ramadhan «, a déclaré à cette occasion le président de l'APW, Karim Bennour, qui a affirmé que ses services ont tout mis en œuvre pour « réussir « cet événement « familial « et être, ainsi, à la hauteur des attentes de ces bénéficiaires. De son coté, Farida Djabali, vice-présidente de l’Assemblée populaire de wilaya d’Alger, chargée des affaires sociales, culturelles et des affaires religieuses et wakfs a souligné que la commission dont elle gère accorde un intérêt « particulier « aux familles nécessiteuses et aux personnes aux faibles revenues, en leur assurant un « bonne « prise en charge. Elle a fait savoir que l’opération de circoncision est prévue le 28 mai prochain, à l’hôpital de Birtraria (Alger), où une équipe de médecins spécialistes, d’infirmiers et d’acteurs de la société civile a été mobilisée pour assurer le « bon « déroulement de cette opération. « Avant d'entamer la circoncision, tous les enfants ont subi des examens médicaux préliminaires afin d'éviter toute complication postopératoire. D’ailleurs, je tiens à dire que tous les moyens sont mobilisés pour mener à bien cette opération y compris les bilans d'analyse de sang indispensables à tout acte chirurgical «, a-t-elle assuré avant de remercier les services de la direction de la santé d’Alger qui les a soutenus et accompagnés dans cette opération.

En effet, rien n’a été laissé au hasard. Des tenues traditionnelles, des jouets et autres offrandes, clown, ‘‘Zorna’’ et une grandiose cérémonie de ‘‘Henna’’ ont été au menu, alors qu’un photographe professionnel a été mobilisé pour immortaliser l’événement.

Sarah A. Benali Cherif