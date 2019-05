Belmadi dévoile son programme de préparation

Le sélectionneur national, M. Djamel Belmadi, a dévoilé hier le programme de préparation des Verts en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet. Le staff technique a décidé de scinder son programme de préparation pour le grand

rendez-vous continental en deux étapes.

La première aura lieu a Alger, alors que la seconde se déroulera dans la capitale du Qatar. Pour rappel, l’EN évoluera dans le groupe « C » en compagnie du Sénégal, du Kenya et du Zimbabwe. Les camarades de Mahrez débuteront la compétition le 23 juin (20h00, heure Algérienne), face aux «Harambee Stars » du Kenya. Ils affronteront « Les Lions de la Teranga » du Sénégal, le 27 du mois (17h00, heure Algérienne), avant de croiser le fer avec « les Kilimanjaro Stars » de la Tanzanie le 1er juillet (19h00, heure Algérienne). Les protégés de Belmadi disputeront toutes leurs rencontres du premier tour au Caire. Ainsi, les joueurs de la sélection nationale se retrouveront le 3 juin prochain au centre technique de Sidi Moussa pour la première phase de préparation, qui s’étalera jusqu’au 8 du même mois. Cette première étape sera principalement consacrée à l’aspect physique. Un programme à la carte sera établi pour chaque joueur, en fonction de son état de forme et du nombre de matchs qu’il a disputé durant la saison. Certains joueurs devront rejoindre le centre de regroupement de l’équipe nationale plus tôt afin de subir les tests médicaux exigés.

La phase précompétitive débutera le 8 juin au Qatar par la CAF, avant l’entame de la compétition. Durant cette phase, qui sera ponctuée par deux joutes amicales, le staff technique rentrera dans le vif du sujet en abordant l’aspect technico-tactique. Le choix des sparring-partners est en fonction des adversaires de l’Algérie.

Le Burundi et le Mali au menu des Verts à Doha

Ainsi les Verts affronteront le 11 juin la sélection nationale du Burundi, dont le jeu Anglo-Saxon plutôt physique, est similaire à celui du Kenya et de la Tanzanie. Le 16 juin, les poulains de Belmadi disputeront leur second match amical face à la coriace formation du Mali, qui a beaucoup de similitude avec le Sénégal, même si elle n’est pas tout à fait au même niveau.

Le 18 juin, la sélection nationale s’envolera vers le Caire pour le début de la compétition. Le staff technique a choisi de s’installer en Egypte cinq jours avant le premier match des Verts pour des raisons d’adaptation. À souligner que la température avoisine les 40 degrés Celsius à cette période de l’année dans la capitale égyptienne. À noter que les déplacements Alger-Doha-Le Caire de la délégation Algérienne se feront à bord d’un avion affrété par la compagnie nationale Air Algérie.

Rédha M.