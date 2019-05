Procès d’Ali Haddad : reporté au 3 juin

Prévu hier, le procès d’Ali Haddad est renvoyé par le tribunal correctionnel de Bir Mourad-Raïs près la Cour d’Alger au 3 juin prochain. Le motif invoqué par le juge a trait à l’absence de certains témoins jugés importants, notamment le directeur du Centre des titres et des documents sécurisés d’Alger.

Poursuivi pour faux et usages de faux, et fausses déclarations, le patron du groupe ETRHB a été interpellé, le 31 mars dernier, au poste frontalier d'Oum Teboul (El-Tarf), en possession de deux passeports, deux permis de conduire et d'une somme en devises non déclarée, alors qu'il s'apprêtait à quitter le territoire national en direction de la Tunisie. Lors de son audition par le juge d’instruction, il avait précisé que les documents en question n’étaient pas des faux, et affirmé que le second passeport lui avait été délivré par le ministère de l’Intérieur, suite à sa demande en sa qualité d’homme d’affaires.

Il convient de signaler que les articles 222 et 223 du code pénal, en vertu desquels Ali Haddad est poursuivi, font respectivement état d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1.500 à 15.000 DA pour quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation. Et de trois mois à trois ans et d’une amende de cinq cents à cinq mille DA pour quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents désignés à l’article 222, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations.

À noter que l’homme d’affaires fait également l’objet d’une autre enquête liée à la corruption. D’ailleurs, il a été auditionné jeudi dernier par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed, et des perquisitions auraient été menées à son domicile.

