AADL-1 : Les logements livrés au plus tard en septembre

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a affirmé, hier, que tous les souscripteurs au programme AADL-1 auront leur logement au plus tard le mois de septembre 2019. «L’opération de distribution des logements se poursuivra durant ce mois de Ramadhan et les mois à venir, à savoir juin, juillet et août, pour s’achever définitivement le mois de septembre prochain», a précisé le ministre, qui s’exprimait, à l’occasion d’une rencontre de coordination avec le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, sur le développement du nouveau pôle urbain en matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement.

M. Beldjoud a fait savoir qu’une opération de remise de clé de 2.400 logements à Alger aura lieu, samedi prochain, et une autre opération est programmée pour la nuit du 27 Ramadhan dans les wilayas de Skikda, Adrar et Annaba.

Le ministre a indiqué par ailleurs que l’État a mis en place tous les moyens, notamment financiers, afin de parachever les différents programmes en cours.

Il rappelle, à ce propos, que son département a recensé près de 200.000 unités prêtes à la distribution, qui étaient en attente de parachèvement des travaux d’aménagement extérieur, avant leur remise aux bénéficiaires. Ce qui représente une entrave sérieuse à la remise des clefs, notamment du fait que ce nombre important de logements en stand-by a été qualifié de «conséquent». Dans le but de remédier à cette situation caractérisant les sites inachevés de plusieurs wilayas, le ministre a fait savoir que des enveloppes financières «importantes» avaient été affectées pour parachever les travaux d’aménagement extérieur qui ont, à ses yeux, autant d’importance que les travaux de réalisation, soulignant que la tutelle accordait un intérêt «particulier» à ce «problème».



Le département des Ressources en eau se mobilise alimenter les nouveaux sites d’habitation



Pour sa part, le ministre des Ressources en s’est engagé à lancer, dans des brefs délais, les études concernant les canalisations d’alimentation en eau potable à réaliser au niveau des nouveaux pôles urbains. «La rencontre va nous permettre de concerter sur les voies et moyens de réaliser et de parachever tous les travaux en cours à même de réceptionner les logements et les distribuer à leur bénéficiaires le plus tôt possible», a-t-il dit, ajoutant que «cette coordination nous permet de suivre minutieusement les projets et surtout d’accélérer les travaux de réalisation des projets confiés au secteur des Ressources en eau».

Il convient de rappeler que le département de l’Habitat avait procédé à la résiliation des contrats de 475 entreprises, et ce après parachèvement de toutes les procédures légales. Des entreprises qui se sont vus enlever la réalisation d’un total de 25.000 logements, à cause du non-respect des délais. Il faut dire qu’en dépit des réalisations enregistrées dans le secteur de l’Habitat, plusieurs projets sont à l’arrêt ou en retard, une situation qui incite le ministère à prendre des mesures coercitives à l’encontre des entreprises retardataires, tout en procédant à leur remplacement par d’autres capables de poursuivre les travaux dans de bonnes conditions. En effet, le ministère avait veillé au respect des critères de qualité dans la réalisation, «quelques» cas «rares» de fraude dans la réalisation ont été enregistrés, à cause du manque de suivi par les maîtres d’ouvrage et certains bureaux d’études. «Pour mettre fin à ce genre de dépassements, des commissions d’enquête ont été dépêchées pour déterminer les responsabilités de chaque partie et prendre des mesures coercitives à l’encontre des auteurs de manipulation ou fraude dans la réalisation des logements.»

Ceci nonobstant le fait que pas moins de 200.000 unités sont au programme du secteur de l’Habitat, durant l’année 2019. «Ce programme, qui touche l’ensemble des wilayas du pays, concernera toutes les formules de logement. Sur ce quota, 90.000 unités sont inscrites selon la formule location-vente et 50.000 en LPP.»

Salima Ettouahria