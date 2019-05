Message du chef de l’Etat, à l’occasion de la Journée nationale de l’étudiant : « Le devenir du peuple prime les intérêts personnels »

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a adressé, dimanche dernier, à l'occasion de la Journée nationale de l'étudiant, un message, dont voici la traduction APS.

«Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux, paix et bénédiction sur son vertueux messager, sa sainte famille et ses compagnons jusqu'au jour du jugement dernier.

Chères concitoyennes, chers concitoyens, Chers étudiantes et étudiants. Nous célébrons, cette année, la journée de l'Etudiant, cette journée mémorable de 1956 où étudiants et lycéens ont fait le choix de quitter les bancs de l'université et du lycée pour rallier les rangs de la Glorieuse Révolution. Un anniversaire cher à nos cœurs, dont nous célébrons chaque année la portée et la symbolique en termes de défi et d'engagement, une journée dont le souvenir doit rester inoubliable. C'est là, une importante célébration qui nous interpelle tous, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, à méditer sa signification, lorsque l'intérêt et le devenir du peuple avaient primé sur les intérêts personnelles et l'abnégation des étudiants algériens s'était illustrée dans sa plus belle et noble expression. La récompense en a été une victoire éloquente, par la grâce d'Allah. Un peuple qui a donné naissance à des étudiants de la trempe de la génération de Novembre 1954 — une génération qui a accéléré sa libération du joug colonial et qui a vaincu la machine de guerre coloniale la plus destructrice du 20e siècle — et qui, aujourd'hui, a enfanté des étudiants qui portent ses inquiétudes et expriment ses espoirs, est certes un peuple invincible et immortel.

Chères concitoyennes, chers concitoyens, Chers étudiantes et étudiants. Notre pays vit une période augurant des perspectives prometteuses pour un avenir qui a pour titre la compétence et le mérite, un avenir dont la devise sera la persévérance et le don de soi pour la partie. Un avenir où la parole sera donnée au peuple souverain pour le choix de ses dirigeants dans le cadre de réelles garanties d'une rivalité honnête et équitable, à même d'asseoir les fondements d'une bonne gouvernance, de conforter l'Etat de droit, de consolider la participation sociétale et d'accompagner le peuple vers une nouvelle ère dans son processus civilisationnel et de développement pour le progrès et la prospérité. Nos étudiants ont eu, dans cet élan, un rôle avant-gardiste en se mettant en tête des rangs et en imprimant de maturité leurs marches, à travers lesquelles ils ont fait montre de leur conscience des enjeux de cette sensible conjoncture pour notre pays et de l'ampleur des défis qui les attendent. Félicitations à eux pour cette image honorable qui a impressionné le monde entier au point de devenir un exemple et un modèle à suivre. La situation de l'Algérie aujourd'hui est semblable à hier, «A chaque fois qu’elle est face à l'infortune ou à la difficulté, elle s'en sort, par la grâce d'Allah, plus forte et plus grande». L'Algérie saura se relever et sortir indemne de son épreuve, grâce à ses loyaux enfants, qui ont mis de côté leur vie pour se consacrer résolument à l'édification de leur patrie afin que leur peuple puisse vivre dans la sécurité, la stabilité, la sérénité et la prospérité. Aussi, est-il du devoir de chaque citoyen jaloux de sa patrie de prendre exemple sur ses aïeux qui n'ont pas hésité à sacrifier leur vie pour l'Algérie et d'être un élément édificateur et rassembleur pour que fusionnent les bonnes volontés sur une même voie, menant l'Algérie vers l'orée d'une nouvelle ère où les énergies du peule seront consacrées à la reconstruction et au développement du pays. Maintenant qu'ils ont pris conscience des défis du présent et des enjeux de l'avenir, nos étudiantes et étudiants doivent focaliser leurs efforts sur l'acquisition affermie du savoir et aller de l'avant pour relever le défi de la recherche scientifique et du développement technologique à travers la persévérance et la ténacité, d'autant que notre monde connaît, aujourd'hui, une impitoyable course vers les sources du savoir et l'esprit créatif et une rivalité intense pour l'obtention des plus prestigieux brevets et meilleures créations scientifiques. Notre pays recélant, Dieu merci, des capacités et des potentiels non négligeables dans plusieurs domaines, est apte, pour peu que les efforts soient conjugués et le travail revalorisé, à acquérir les outils de connaissance et les capacités scientifiques pour mener brillamment sa bataille de développement.

En conclusion, je tiens, à cette occasion, à féliciter nos chers étudiantes et étudiants en leur souhaitant succès et réussite dans leur parcours scientifique, pour le bonheur de leurs parents, priant le Tout-Puissant de préserver notre pays et notre peuple de tous les malheurs, d’agréer nos vaillants chouhada en Son vaste Paradis et qu'il fasse que nos célébrations soient renouvelées dans la prospérité et la sérénité.

Vive l'Algérie, Gloire éternelle à nos vaillants martyrs.