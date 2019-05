Traitement accordé aux réfugiés : Le Parlement panafricain rend hommage à l’Algérie

Le Parlement panafricain a rendu hommage, dans une résolution, à l'Algérie, au Rwanda et à l'Ouganda, en tant que «pays modèles» quant au «traitement et à l'hospitalité» qu'ils accordent aux réfugiés dans les communautés d'accueil et invite les autres pays africains à émuler «ces bonnes pratiques».

Cet hommage a été rendu lors de la tenue de la deuxième session ordinaire de la cinquième législature du Parlement panafricain (PAP) qui s'est tenue à Midrand (Afrique du Sud) du 6 au 17 mai 2019 et en clôturant ses travaux par l'adoption d'une résolution sur le thème 2019 de l'Union africaine: «Année des refugiés, des rapatriés et des personnes déplacées internes: vers des solutions durables au déplacement forcé en Afrique». Le PAP invite ainsi l'Union africaine à aider «les parties aux conflits en Afrique à résoudre leurs différends afin de permettre aux réfugiés de retourner dans leurs pays, et à mettre en place des systèmes efficaces d'alerte précoce pour détecter et prévenir l'émergence de nouveaux conflits».

Le Parlement panafricain s'engage, enfin, «à dépêcher des missions d'information dans les camps de réfugiés à travers le continent dans le but d'assurer un suivi continu de leur situation et leur garantir une meilleure protection».