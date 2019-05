M. Bedoui s’entretient avec son homologue du Niger : Dialogue et concertation

Le Premier ministre, Nour-Eddine Bedoui, s'est entretenu hier à Alger avec son homologue du Niger, Brigi Rafini, qui effectue une visite officielle de deux jours en Algérie, dans le cadre de «la tradition de dialogue et de concertation existant entre les deux pays». Les entretiens élargis aux membres des deux délégations se sont déroulés au Palais du gouvernement. Etaient présents, à cette rencontre, du côté algérien, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune. Ont assisté aux entretiens, du côté nigérien, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mohamed Bazoum, et la ministre déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères, Lamidou Ousseini Salamatou Bala Goga. M. Rafini est arrivé en fin de matinée à Alger pour une visite officielle à l'invitation de M. Bedoui. Le séjour du haut responsable du Niger permettra aux deux parties l' «examen de l'état de la coopération bilatérale ainsi que les perspectives de sa dynamisation et de son élargissement», ont indiqué les services du Premier ministère. La visite sera, également, «l'occasion d'aborder les questions régionales et internationales d'intérêt commun», a conclu la même source.