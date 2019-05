Examens de fin d’année : Plus de 62.000 policiers mobilisés

Pour assurer une sécurisation maximale durant la période des examens au niveau de tous les centres d’examen sélectionnés par le ministère de l’Education nationale et permettre aux élèves de passer leurs compositions en toute quiétude, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) vient d’affecter près de 63.000 policiers tous grades confondus à travers le territoire national pour veiller à la sécurisation des 11.937 centres d’examen de fin d’année des trois cycles (primaire, moyen et secondaire) au titre de l’année 2019, a précisé dimanche un communiqué de la Cellule de communication des services de la sûreté nationale.

Les unités de la sûreté nationale dépêchées sur le terrain assureront la sécurité intérieure et extérieure des centres d’examen et procéderont continuellement durant toute la période de référence à des patrouilles motorisées et pédestres près des établissements scolaires.

«Les forces de police se déploieront sur le terrain notamment au niveau du périmètre extérieur des centres d’examen et assureront l’acheminement et la distribution en toute sécurité des sujets d’examen à travers tous les centres ainsi que le transport des copies vers les centres de collecte», précise le communiqué.

«Des patrouilles mobiles et pédestres des éléments de police ont été également mobilisées parallèlement à la période de début des examens, durant laquelle une grande affluence des candidats accompagnés de leurs familles est enregistrée, et ce, pour garantir la fluidité routière au niveau des axes principaux menant aux centres d’examen et interdire le stationnement des véhicules près des centres d’examen», souligne la même source.

La même source a fait état de l’exploitation des différents moyens techniques modernes en vue de soutenir les patrouilles sécuritaires mobilisées pour sécuriser cet évènement». La DGSN met à la disposition des citoyens le numéro vert 15-48 et celui de secours 17, outre les supports de communication numérique de la sûreté nationale pour tout signalement.

Par ailleurs, la DGSN a lancé la semaine dernière une campagne de sensibilisation des usagers de la route. Cette campagne s’inscrit dans le cadre de «la campagne nationale de prévention contre les accidents de la route arrêtée par la DGSN à l’occasion du mois sacré de Ramadhan et qui a pour objectif de sensibiliser les conducteurs de taxis et d’autobus interwilaya quant à la nécessité de marquer des arrêts pour éviter les accidents de la route pouvant engendrer des pertes humaines et matérielles considérables».

A cet effet, «les unités de la sûreté nationale ont été déployées au niveau de plusieurs lieux publics et espaces de détente et de loisirs qui enregistrent une grande affluence des citoyens un peu partout à travers le pays, de manière à permettre aux familles algériennes de trouver quiétude et tranquillité dans ces lieux.

Les services de police ont rappelé à cet effet que «tous les moyens modernes pour la régulation du trafic routier ont été mobilisés au niveau des artères principales et secondaires, à l’image des radars, des caméras de surveillance et de la couverture aérienne à l’aide d’hélicoptères de la sûreté nationale».

M. Mendaci