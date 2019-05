Rentrées scolaire, universitaire et de la formation professionnelle : Un conseil interministériel pour faire le point

Les préparatifs de la prochaine rentrée ont fait, dimanche, l’objet d’un conseil interministériel, qui sera suivi, dans une quinzaine de jours, d’une autre réunion d’évaluation.

Un communiqué publié par les services du Premier ministre indique en effet que M. Noureddine Bedoui a présidé, dimanche, un conseil interministériel «consacré aux préparatifs de la rentrée scolaire, universitaire et celle de la formation professionnelle 2019-2020, où l’accent a été mis sur la nécessité de réunir toutes les conditions d’accueil et d’aménager toutes les structures relevant des secteurs concernés». Evoquant de prime abord la prochaine rentrée scolaire 2019-2020, la même source relève qu’il a été décidé de «réaliser des établissements scolaires au niveau de toutes les nouvelles cités qui ne disposent pas de telles structures, particulièrement celles qui connaissent une surcharge, notamment dans la wilaya d’Alger, à travers le recours à des techniques de construction nouvelles et rapides, ou à travers la restructuration du programme inscrit dont la réalisation n’a pas encore été lancée «. Les infrastructures de la capitale seront donc renforcées par de nouveaux établissements scolaires devant être opérationnels dès septembre prochain. Parmi les questions discutées lors de cette réunion, l’on citera notamment les efforts déployés en matière de prise en charge des élèves scolarisés, citant dans ce contexte « le réaménagement des établissements scolaires, l’amélioration des commodités au niveau des écoles primaires, tels le chauffage, la climatisation, la restauration et la concrétisation du programme complémentaire relatif à l’amélioration du transport scolaire». Il faut savoir qu’engagement est pris pour optimiser, à l’avenir, la prise en charge de ces derniers points, à travers la création de l’Office national des œuvres solaires.

Autre point important et « à caractère prioritaire « abordé lors de cette rencontre, celui relatif aux personnes aux besoins spécifiques. Le communiqué met en exergue à ce sujet que

« le Premier ministre a insisté sur l’impératif pour cette catégorie de jouir de son droit constitutionnel à l’éducation et d’assurer son intégration socioéconomique, à travers la prise en charge de la scolarisation de tous les enfants aux besoins spécifiques «. Donnant davantage de précisions, il sera relevé que la première phase se concrétisera à la prochaine rentrée scolaire, à travers la prise en charge de 4.950 enfants inscrits actuellement en listes d’attente à travers le territoire national, et le recensement du reste des cas en vue de les inciter à la scolarisation.



Près de 10 millions d’élèves attendus à la prochaine rentrée



Aussi et aux fins de pallier le déficit enregistré au niveau de 238 établissements scolaires spécialisés, il a été décidé d’exploiter les postes vacants d’enseignants spécialisés et d’encadreurs, annonce le communiqué, qui met en avant l’importance de dispenser à cette catégorie une formation en adéquation avec leurs spécificités. Il faut savoir également que dans le souci de prendre en charge définitivement cette importante frange de la société, il a été décidé de créer une commission intersectorielle comprenant les secteurs de la Solidarité nationale, de l’Education, de la Santé, de la Formation professionnelle et de l’Habitat, élargie aux associations activant dans le domaine de la prise en charge scolaire des enfants aux besoins spécifiques, afin de «mettre au point une approche globale et conjoncturelle incluant les mécanismes opérationnels «. A signaler, dans ce sillage, qu’il a été procédé au dégel des opérations de réhabilitation des établissements scolaires spécialisés au profit des sourds-muets au niveau des wilayas de Djelfa, Skikda, Guelma, Boumerdès et Adrar, avec deux annexes à Reggane et Timimoun, de même qu’il a été proposé d’accompagner les associations activant en matière de prise en charge scolaire des enfants aux besoins spécifiques à travers la mise en place d’un mécanisme en y associant les collectivités locales et les secteurs concernés.

Il convient de signaler dans ce contexte que près de 10 millions d’élèves sont attendus à chaque rentrée, ces dernières années. Aussi et outre la question de la rentrée scolaire, la réunion interministérielle a traité de la rentrée universitaire pour laquelle des instructions ont été ainsi données pour une exploitation «optimale des places pédagogiques qu’assurent les universités, en mûrissant la réflexion sur la gestion de nos universités et des structures y afférentes conformément à une nouvelle vision dans le cadre de la délégation du service public, en accordant la chance aux jeunes micro-entreprises (petits espaces commerciaux et de prestations, hygiène et aménagement et autres) «. Notons, ici, que la nouvelle rentrée universitaire devrait connaître une hausse du nombre des nouveaux étudiants, de plus de 110.000 nouveaux étudiants. La rentrée de la formation professionnelle a, elle aussi, été détaillée durant cette réunion interministérielle. « Il a été décidé de poursuivre la réalisation de contrats de partenariat d’excellence au profit des stagiaires avec les institutions économiques, notamment celles activant dans les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture, du bâtiment, de l’électronique et autres», indique la même source.

Soraya Guemmouri