Grand angle : Séismes en vue

A mois d’une semaine des élections européennes, qui auront lieu du 23 au 26 mai 2019 dans les 28 Etats membres de l'Union, l’Europe est dans tous ses états. Et pour cause, les résultats des urnes auxquelles sont appelés prés de 350 millions d'électeurs pour élire 705 représentants au Parlement européen risquent de changer la cartographie politique de l’UE. L'émergence des forces politiques dites populistes depuis ces cinq dernières années, avec leur discours ouvertement anti-européen et l'apparition de nouveaux acteurs politiques, comptent parmi les principaux enjeux de ces élections. Les sondages prédisent aux partis d’extrême droite des gains importants. En France, à titre d’exemple, le Rassemblement National (RN) de Marie Le Pen est donné favori face à la liste de La République En Marche (LREM) du président Emmanuel Macron. Mais ce « pronostic » ne vaut pas uniquement pour la France. En Italie, La Ligue de Mattéo Salvini est créditée, selon les projections du Parlement européen, de 26 eurodéputés, soit 20 de plus qu'actuellement. Et une victoire des partis de l’extrême droite est également attendue dans d’autres pays de l’UE où ces formations devraient confirmer, après leurs succès obtenus lors des dernières élections locales, leur audience croissante et leur ancrage sociétal. Pour ce faire, leurs dirigeants œuvrent de manière continue à mobiliser leur électorat, voire à l’élargir en puisant dans celui des autres formations politiques, qui pour avoir été au pouvoir font face à de nombreux reproches et critiques. Leur gouvernance des affaires de l’Etat est remise en cause notamment dans le contexte de la double crise économique et migratoire. Aussi, samedi dernier le chef de la Ligue Italienne a réuni les partis nationalistes à Milan où l'immigration, l'islam et "l'oligarchie" de Bruxelles ont été fustigés. Et même si leurs ambitions risquent d’être un tant soit peu contrariées par le scandale qui a obligé le patron de l’extrême droite autrichienne à démissionner, il n’en demeure pas moins que l’UE risque d’être confrontée à une situation inédite dont elle devra tenir compte quelque soit la nouvelle composante politique du parlement européen. «Nous sommes confrontés à des courants (...) qui veulent détruire l'Europe de nos valeurs, et nous devons y résister catégoriquement », a averti la chancelière allemande Angela Merkel. Et pour cause, si les séismes annoncés entre le 23 et 26 mai se produisent, leurs répliques s’étaleront sur les cinq prochaines années.

Nadia K.