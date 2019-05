Etats-Unis - Iran : La guerre en… tweet

Entre «railleries», menaces apocalyptiques et brefs rappels historiques, l’affrontement sémantique entre Washington et Téhéran aura au moins le mérite de faire dissiper, un temps soit peu, la pression qui sévit dans la région du Golfe. Pour le président américain, "si Téhéran veut se battre, ce sera la fin officielle de l'Iran." "Plus jamais de menaces à l'encontre des Etats-Unis" a-t-il lancé sur son compte Twitter. Les tensions entre Washington et Téhéran se sont exacerbées, alors que les Etats-Unis ont annoncé le déploiement dans le Golfe du porte-avions Abraham Lincoln et de bombardiers B-52, invoquant des "menaces" de la part de l'Iran. L'administration Trump a ordonné au personnel diplomatique non-essentiel de quitter l'Irak, citant des menaces émanant de groupes armés irakiens soutenus par l'Iran. Dimanche dernier, une roquette Katioucha, a été tirée contre la Zone Verte à Baghdad, qui accueille des institutions gouvernementales et ambassades, dont celle américaine. Il n'était pas clair dans l'immédiat qui était derrière cette attaque. Cette tension est doublement ressentie par le locataire de la Maison Blanche. Les médias américains y vont aussi avec le lot de révélations sur les dissensions au sein du cabinet Trump. Si le conseiller à la sécurité nationale John Bolton fait pression en faveur d'une ligne dure contre l'Iran, d'autres au sein de l'administration sont opposés. M. Trump a avoué récemment qu'il avait dû "tempérer" John Bolton. Côté iranien l’attitude américaine est qualifiée de "railleries génocidaires". Pour le ministre des

Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif, l’occasion de revisiter l’histoire antique était à saisir. "M. Trump espère réussir là où Alexandre (le Grand), Gengis (Khan) et les autres agresseurs ont échoué". Cependant les dirigeants iraniens tentent de calmer le jeu et ne cessent de répéter qu'ils ne veulent pas la guerre tout en mettant Washington en garde contre l'"illusion" qu'il y aurait à vouloir attaquer l'Iran. Pour l’heure ce sont des attaques virtuelles et à fleurets mouchetés.

Une guerre en….Tweet.

M. T.