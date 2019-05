Construction de la kaâba (I)

Les Qurayshites surmontent leurs peurs et reconstruisent ensemble le mur d'enceinte de la Ka'ba. Au moment de réenchâsser la Pierre Noire, les clans se disputent l'honneur de procéder à ce geste. C'est Muhammad qui le fera.

Le mur d'enceinte de la Ka'ba était peu élevé. Il dépassait à peine la taille d'un homme. Or, le puits où les visiteurs déposaient leurs offrandes à leurs idoles se trouvait au milieu de la cour et il suffisait à des gens malhonnêtes d'enjamber le mur, au cœur de la nuit, pour parvenir à ce puits et y voler les offrandes. Ce qu'avaient osé faire certains Mecquois. Tous les Qurayshites s'étaient alors entendus sur la nécessité de reconstruire la Ka'ba, en élevant le mur d'enceinte et en posant un toit. Us s'y étaient attelés plusieurs fois mais, à chaque fois, ils avaient renoncé.

Un énorme serpent s'était niché dans la Ka'ba et, de temps en temps, en sortait pour se chauffer le long du mur d'enceinte. Les Qurayshites le craignaient par-dessus tout et disaient qu'il apparaissait chaque fois que l'un d'entre eux s'approchait du mur. Mais voici qu'un jour, alors que le serpent était sorti de sa niche, un grand oiseau apparut dans le ciel, fondit sur lui, le prit entre ses griffes et disparut avec lui. Les Qurayshites se dirent :

— Peut-être est-ce là un signe que Dieu nous envoie, pour nous engager à faire ce que nous devons faire.

Ils décidèrent donc de démolir le mur pour le rebâtir. Le premier à détacher une pierre du mur fut Abu Wahab, du clan des Banû Makhzum, oncle maternel de Muhammad.

Mais la pierre, aussitôt détachée, s'arracha de ses mains et vint reprendre sa place dans le mur. Alors Abu Wahab dit :

— Gens de Quraysh, ne pourront entrer dans la reconstruction du mur que vos biens honnêtement gagnés ; ne pourront y entrer ni gains malhonnêtes, ni prêts avec usure, ni injustice d’aucune sorte.

Voyant cela, les Qurayshites prirent peur une nouvelle fois et s'éloignèrent. Mais al-Walîd ibn al-Mughîra, un des seigneurs de La Mecque, s'avança et dit :

—Je serai le premier.

Il prit une pelle, s'approcha du mur et dit :

—O Dieu, ne te méprends pas sur nos intentions. Nous ne voulons que le bien.

Il se mit au travail et détacha, l'une après l'autre, toutes les pierres d'un pan de mur. Les autres l'observèrent de loin, en disant :

—Laissons-le faire. S'il est frappé d'un mal quelconque, nous renoncerons à notre dessein et nous rebâtirons ce qui a été débâti.

S'il ne lui est fait aucun mal, cela voudra dire que Dieu nous permet d'aller de l'avant.

Al-Walîd alla se coucher et revint le lendemain, sain et sauf, prêt à poursuivre sa tâche. Nombreux furent les Qurayshites qui cette fois se joignirent à lui. Le mur fut démoli jusqu'à ses fondations, qui se composaient de grosses pierres de couleur verte, emboîtées les unes dans les autres. Un Qurayshite ayant utilisé un levier pour tenter d'extirper de terre l'une de ces pierres, on dit que La Mecque tout entière trembla. Alors les hommes, frappés de stupeur, décidèrent de ne plus toucher à ces pierres et les laissèrent là où elles étaient.

Il fallut ensuite aller chercher de nouvelles pierres, qui devaient s'ajouter à celles provenant de la démolition, pour édifier un mur beaucoup plus haut que le précédent.