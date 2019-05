Comment concilier jeûne et santé ? (I)

Pour plus d’un milliard de musulmans à travers le monde, le Ramadhan est un mois durant lequel ils commémorent la révélation du Coran.

Cette période sacrée de l’année est synonyme de jeûne pour la majorité d’entre eux. Du lever au coucher du soleil, les croyants doivent se livrer à une abstinence totale.

Cela signifie ne pas boire, ne pas manger mais aussi ne pas se traiter médicalement. Mais un jeûne ­—sawm en arabe— n’est jamais anodin. S’il est prolongé, il peut même avoir de sérieuses conséquences sur la santé.

Le Ramadan est le 9ème mois du calendrier lunaire islamique.

L’imam de la Mosquée de Paris, Rachid Ouzani, en résume l’esprit. «Ce pilier de l’islam est un rappel à la droiture, à la charité. Il faut donc profiter de cette adoration afin d’être toujours dans le bon chemin. Et pour cela il faut jeûner». Mais que se passe-t-il quand on jeûne ? Comment notre corps réagit-il lorsqu’on arrête de s’alimenter ?

Le Dr Patrick Serog est un éminent nutritionniste français de la Faculté de Médecine Xavier Bichat, à Paris. Il explique qu’«au cours d’un jeûne, la personne commence par consommer le sucre présent dans son corps. Le sucre du foie, des muscles – mais en moindre quantité n.d.r.l. – et puis rapidement l’organisme passe aux graisses.

Ces dernières vont être utilisées comme source d’énergie, et donc fondre jusqu’à ce que la personne s’alimente à nouveau».

On distingue deux phases dans un jeûne : une phase d’adaptation et une autre d’équilibre. La première dure à peu près 10 jours. C’est généralement celle qui est le plus susceptible de poser des problèmes. Normal, car notre organisme passe brusquement de son régime habituel à un régime de rigueur ! Mais franchi ce cap, notre corps s’habitue. D’une certaine manière, il s’équilibre automatiquement.

Conséquence, une perte de poids inévitable. Elle découle du processus de nettoyage de l’organisme. Mais ne vous inquiétez pas, elle n’est pas dangereuse. En fait, elle ne se produit pas aux dépens des tissus vitaux. Seules les substances superflues sont brûlées par notre organisme. Notamment les graisses et les déchets. L’adaptation du corps s’effectue sur le tissu adipeux, autrement dit sur le tissu gras. Ce dernier constitue la réserve d’énergie de l’organisme. Il va donc s’adapter en fonction des besoins de la journée.

Le jeûne court ?

Pas très éprouvant pour l’organisme.

Le Ramadan est un jeûne court. Sur une journée, il ne dépasse jamais dix heures. Le premier repas est généralement pris entre 6 heures et 8 heures du matin. Le jeûne est ensuite rompu vers 18 heures (mais tout dépend de la position géographique du pays). Quant au dernier repas — le shor en arabe — il survient entre 2 heures et 5 heures du matin.

Dans ces conditions, l’organisme n’a pas le temps de manquer d’énergie. Et d’un point de vue médical, les risques pour la santé sont nombreux — fatigue, vertiges, somnolence... — mais sans gravité. Vous êtes bien portant ? Ne souffrez d’aucune maladie ? Alors tous ces désagréments disparaîtrons après avoir mangé. Rien de sérieux donc.

Mieux, la période de jeûne peut être bénéfique pour notre corps. Ce dernier va se mettre à brûler des graisses qu’il n’a jamais l’occasion d’éliminer. Des réserves inutiles qui encombrent l’organisme en temps normal.