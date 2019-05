Constantine : Un piéton mortellement fauché sur la RN 79

Un accident, survenu tard dans la soirée d’avant-hier sur la RN 79 a fait un mort et deux blessés, selon un communiqué de la direction de la wilaya de Constantine de la protection civile.

Il était 23 heures passées de quelques minutes quand la voiture, une petite citadine, conduite par Y. B., accompagné de M. K., âgés tous deux de 21 ans, a dérapé et allée s’écraser contre les glissières de sécurité en béton, au niveau du lieudit Belkhouane, sur le plateau d’Aïn El Bey, fauchant au passage un jeune homme de 25 ans, répondant aux initiales S. A.. L’intervention des pompiers de l’unité principale Benaâtallah-Mohamed-Cherif du Khroub n’a malheureusement pas permis de sauver le piéton, décédé sur place, dont la dépouille a été transférée à la morgue de l’hôpital Abdelkader-Bencharif de la nouvelle ville Ali-Mendjeli.

Le chauffeur, souffrant d’une blessure à la tête, de même que le second passager, en état de choc, ont été pris en charge sur les lieux mêmes de l’accident, avant d’être évacués vers ce même établissement. En l’espace de trois jours, la wilaya de Constantine a enregistré trois morts et deux blessés dans trois accidents survenus sur l’autoroute Est-Ouest, au niveau de la cité Sissaoui, et sur la RN 79, entre la cité Zouaghi et Ali- Mendjeli.

Dans ce même contexte, il est utile de rappeler que la gendarmerie nationale, de même que la direction de sûreté de wilaya ont mis en place un dispositif de sécurité spécial ramadan principalement, avec l’objectif de sensibiliser les automobilistes sur les dangers inhérents à la route, et les exhorter à davantage de prudence et de tempérance.

Issam B.