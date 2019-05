Consommation : En l’absence de mercuriales, les prix grimpent

D’abord, il y a les mercuriales. A l'origine, le terme était utilisé pour désigner une liste des cours ou prix «officiels», donc relativement contrôlés, des denrées et autres marchandises d'un marché public donné.

Aujourd'hui, le terme est parfois encore usité, mais pour désigner plus précisément une liste des produits disponibles ainsi que leur prix. Ce qui n’est plus le cas malheureusement. Ensuite, il y a une conjoncture mensuelle, ou tout au moins un mois tout à fait particulier, notamment sous l’angle religieux mais avec un impact socio-économique non négligeable ; un mois de jeûne que les citoyens, en dépit des contraintes que cela occasionne, pratiquent généralement avec ferveur et pour cause : le ramadhan, c'est connu, est un mois d'abstinence, de rahma, de solidarité. Et pour vérifier si ces valeurs ont toujours cours dans nos mœurs, rien de tel que de se rendre au marché du quartier. Il fut d'ailleurs un temps où, dans un tel lieu, le partage et l'entraide avaient valeur de communion spirituelle et les choix des produits et articles à acheter se faisaient en fonction des possibilités financières de chacun.

Aujourd'hui, triste constat, les choses ont bien changé. Si le mois de ramadan est, dans les esprits, toujours synonyme d'abstinence, de rahma et de solidarité, quelques-unes des valeurs qui le sous-tendent sont à présent, hélas, copieusement malmenées, voire bafouées sans égard ni scrupule aucun, par de nouvelles mœurs surgies comme d'un grimoire ou d'un film d'horreur. Comme chaque année, on assiste depuis peu, en effet, à l'émergence d'une frange dite commerçante de la population plutôt avide de gains quelles qu'en soient les circonstances, bonnes ou mauvaises, et qui redouble autant de religiosité feinte que de férocité lorsqu'il s'agit de se livrer à son sport favori, l'arnaque.

Point de repos, point de répit pour toutes sortes de «rapaces»

Un exemple édifiant des traductions visiblement néfastes de cette sacralité simulée, artificieuse ?

Très simple : ce qui a été déjà observé et reste toujours observable sur le terrain, c’est, par exemple, quand on tient un commerce informel et qu’il s’agit, sans scrupule aucun, sans remord, en toute immoralité, de berner l’usager, d’arnaquer le consommateur, ou de voler le pauvre citoyen. Ici, bien entendu, il n’y a point de repos, point de relâche, point de répit pour toutes sortes de «rapaces», pour ne pas dire de vampires de circonstance —y compris et surtout le vendredi— à fortiori durant le mois de ramadhan qui est censé être celui de l’abstinence, de la rahma et de la solidarité.

C’est même le mois où contrairement au reste de l’année, particulièrement dans les marchés —où les mercuriales qui avaient cours durant les années 1960-70-80 n’existent malheureusement plus—, l’on s’acharnera paradoxalement à «travailler» le plus ; entendre par là où l’on «s’évertuera» à «démontrer», par des comportements ostentatoires on ne peut plus profanes, que l'idée reçue selon laquelle «la productivité baisse durant le mois de ramadhan», cette idée-là peut être largement battue en brèche.

Il suffit alors de jeter un coup d'œil attentif aux prix pratiqués dans les marchés courus de la capitale, lesquels prix ont entre temps été sensiblement gonflés et ce, en l'espace de trois à quatre jours à peine, voire dès la veille même du ramadan pour ce qui est du cours de certaines denrées alimentaires.

Tous ces indices récurrents montrent, à l'évidence, que le mois de ramadan a, en de nombreuses occurrences, été malheureusement réduit aux seuls registres gastrique, spéculatif et ce, au détriment des dimensions spirituelle et culturelle d'antan.

Kamel Bouslama