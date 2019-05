Opéra d’Alger : Une soirée féerique

Dédiée à la musique chaâbi, une soirée féerique, fusionnant "m’dih", "qsid" et poésie animée dans la soirée de dimanche dernier par de grands noms de cette musique populaire, Nacer Mokdad et noureddineAllane, et ce, à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah.

En effet, les présents de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaieh ont été gâtés par un récital de musique chaâbi, le temps d’une soirée animée par des artistes de ce style populaire. Ce récital, qui a réuni des artistes de renom, à l’instar de Nacer Mokdad et Noureddine Allane, a été une occasion pour revivre les soirées algéroises d’antan. Les mélomanes de cette musique populaire ont dansé sur les différents rythmes du style chaâbi. Cette soirée conviviale qui s’articulait sur la réappropriation du rituel ramadhanesque dans le rite citadin algérois s’est traduite par un programme lié à notre patrimoine de la culture d’oralité. Comme de tradition, la soirée a été articulée sur

«El M’dih» et des «Qsidate». Comme à l’accoutumée, les familles étaient déjà installées bien avant le début du concert. En attendant de monter sur scène, Nacer Mokkdad règle son mandole et se concentre. Et après être annoncé, c’est d’un pas mesuré qu’il sort des coulisses vers la scène pour s’installer devant l’orchestre qui l’accompagne. Un istikhbar louant le prophète (QSSL) est entonné d’une voix profonde. La cosmogonie est invoquée pour illustrer l’éclat lumineux et l’aura de l’envoyé de Dieu. L’artiste a gratifié son public durant près d’une heure de temps en reprenant quelques standards ainsi que des compositions personnelles. L’assistance, constituée majoritairement d’hommes, la cinquantaine bien entamée et de quelques rares familles avec enfants, commençait à affluer juste après la prière du Tarawih. L’enchaînement sera avec «L’lahyahliaadrouni rani n’çaâf el mektoub». Le «n’çraf» ne sera pas différent avec «Laqaytouha fi tawafitaçâa». Le chanteur poursuit avec un solo de mandole auquel répond le violon, en intro pour «Men houa rouhiourahti», un standard de la chanson chaâbi que les présents fredonnent avec l’artiste, comme ils le font avec chaque titre connu. Nacer Mokdad boucle son tour de chant et a eu droit aux youyous et aux applaudissements qui accompagneront également l’artiste quand il descendra de scène pour laisser place à Noureddine Allane.Ce dernier s’est engagé dans une prestation tout au long de laquelle, il alterne patrimoine poétique classique et chansonnettes.

D’une voix distinguée il a interprété, pour le bonheur des présents, entre autres «Yamna», une de ses merveilles, et continuer avec «Ya lyam, Allah ykhalikya ma», «Mamichoufi l’halti». L’artiste a embarqué l’assistance dans une osmose parfaite l’incitant, ainsi, à se déhancher en Heddi, notamment avec les thématiques de ses chansons qui évoquent l’amour, la vie et le partage. Le nombreux public a applaudi simultanément aux rythmes de ses musiciens virtuoses, a chanté avec Noureddine qui a fait sensation dans une ambiance de fête, interprétant d’autres chansons du répertoire algérois souvent chantées dans les fêtes de mariage, ce qui a énormément charmer la gent féminine présente pendant cette soirée.

Sihem Oubraham