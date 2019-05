Equipe nationale : Les noms commencent à filtrer

Enfin, le mystère commence à se dissiper au sujet de la composante de la liste de Djamel Belmadi pour la CAN. Celle-ci devrait être communiquée incessamment. Mais en attendant, les premiers noms des joueurs convoqués sont dévoilés. Ainsi, nous apprenons ce dimanche que les deux pensionnaires du SSC Napoli (Serie A, Italie) Faouzi Ghoulam et Adam Ounas ont officiellement reçus leur convocation. Si la présence d’Ounas ne constitue en au cas une surprise tant est le jeune ailier a de tout temps été convoqué sous l’ère Belmadi, celle de Ghoulam à contrario est inédite dans la mesure où l’arrière gauche n’a jamais été appelé depuis plus d’un an maintenant souvent pour cause de blessure. Autre convocation confirmée, celle d’Ishak Belfodil qui réalise une saison exceptionnelle en Bundesliga avec la clé 15 buts marqués, mais aussi et surtout celle d’Haris Belkebla qui vient de fêter l’accession en Ligue-1 avec Brest. Le milieu défensif de 23 ans, élu dans l’équipe type de la saison en Domino’s Ligue-2 (France) profite des nombreuses défections enregistrées au milieu de terrain (Lakhal, Chita…) pour se faire une petite place assez légitime dans l’équipe de Belmadi. D’après certaines informations pas encore confirmées, Andy Delort ferait également partie de la liste. Pour le moment, personne n’a réussi à confirmer ou infirmer ça. La liste définitive sera communiquée au plus tard la semaine prochaine. Il y aura sans doute des surprises, même si en définitive, Belmadi comptera sur le même groupe avec qui il a travaillé depuis son arrivée le mois d’août dernier.

Amar B.