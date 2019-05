Ligue-Une (29e journée), Titre, places sur le podium, relégation : Malheur aux vaincus

A commencer par les deux chocs des extrêmes opposant l’USMA au MCO et l’ASAM au PAC. Le leader, qui à beaucoup de mal a avoir une stabilité au niveau des résultats en cette phase retour, accueille une formation oranaise, en quête de points pour assurer son maintien. En cas de succès, face cette équipe du Mouloudia qui lui réussi parfaitement, l’USMA fêtera son titre avant terme. Même si les camarades de l’international libyen Ellafi disposent de l’avantage du terrain et du public, ils devront se montrer très prudents face aux protégés du coach Leknaoui, capables du meilleur comme du pire. «On aura affaire à une équipe dos au mur. Il faut rester vigilent, face au MCO, qui fera le déplacement à Alger pour tenter de nous surprendre. C’est un adversaire dangereux et difficile à jouer, malgré sa position au classement», a indiqué le défenseur usmiste, Benyahia. De son coté, le jeune prodige oranais Guertil s’est montré déterminé. « On sait très bien ce que nous devons faire pour sauver le club de la relégation. On est tous conscient que nous avons notre destin entre nos mains et que nous devons tout faire pour gagner les deux dernières rencontres», a souligné l’auteur de l’unique but de la partie face au CSC, le week end dernier. Par ailleurs, le Paradou Athletic Club, qui bat de l’aile en cette fin de saison, ira à Ain M’lila croiser le fer avec la formation locale. Une partie très intéressante à suivre entre l’ASAM, qui flirte avec la zone de danger et le PAC, dont la troisième place est sérieusement menacée. «On doit absolument rectifier le tir et faire tout notre possible pour arracher la seconde place. Pour cela, on doit gagner nos deux prochains matchs. A commencer par la rencontre face à Ain M’lila. Nous en avons les moyens», a annoncé l’entraîneur adjoint Saber, avec beaucoup d’optimisme. Ait Djoudi s’est montré plutôt prudent : «On n’aura pas la tache facile face au PAC, qui reste une équipe assez coriace. Cependant, on n’a pas d’autre choix que de gagner pour assurer notre maintien. J’ai expliqué aux joueurs que les trois points étaient vitaux pour le club et qu’on doit se donner à fond dans cette confrontation difficile». Par ailleurs, le dauphin se déplacera à Alger pour se mesurer à une formation du Nasria essoufflée en cette fin de parcours, mais aussi démoralisé après avoir raté tous ses objectifs cette saison. La JSK aura un bon coup à jouer face au NAHD. Attention toutefois à la réaction de la bête blessée. Les protégés de Lacette n’ont pas encore assuré leur maintien. «On doit finir en beauté pour ce dernier match à domicile. On va tout faire pour offrir la victoire à notre public, déçu par notre production ces dernières journées. Ce sera un match difficile, cependant la JSK est en plein confiance et viendra sûrement chercher les trois points du match», a déclaré le défenseur centre des Sang et Or, Oukkel. De son coté, Saadou s’attend à un match difficile. «Même si le NAHD n’est pas au mieux de sa forme et qu’il n’arrête pas d’enchainer les revers, je pense qu’on aura un adversaire très dur à manier. Le Nasria, qui à besoin d’un point pour assurer son maintien, ne va sans doute pas nous faciliter la tâche». Dans le bas du tableau, la lutte se poursuit de plus belle. La lanterne rouge, le MO Bejaia, sera hôte du Chabab de Belouizdad, toujours concerné par la relégation. Les Crabes devront doubler d’efforts pour espérer venir à bout du CRB, seule formation invaincue depuis l’entame de la phase retour du championnat. De son coté, le DRBT accueille le CSC pour un derby de l’Est explosif. De son coté, l’O Médéa, en position de premier relégable, sera en appel à Bordj-Bou-Arreridj où l’attend de pied ferme, l’équipe du CABBA, pour qui les trois points de la rencontre sont synonymes de maintien. Enfin, l’USM Bel Abbes, sur une bonne dynamique depuis l’arrivée de Slimani à la barre technique, accueille le Mouloudia d’Alger, qui pense déjà à la saison prochaine. La victoire est impérative pour les locaux.

Rédha M.