Le Premier ministre nigérien en visite officielle à partir d’aujourd’hui

«À l'invitation du Premier ministre, Nouredddine Bedoui, Son Excellence Brigi Rafini, Premier ministre, Chef du gouvernement de la République du Niger, effectuera une visite officielle en Algérie, les 20 et 21 mai 2019», ont annoncé les services du Premier ministère, dans un communiqué, a précisé la même source.

La visite «s'inscrit dans le cadre de la tradition de dialogue et de concertation existant entre les deux pays», a-t-on souligné, affirmant qu'elle «permettra aux deux parties d'examiner l'état de la coopération bilatérale, ainsi que les perspectives de sa dynamisation et de son élargissement». Cette visite sera également «l'occasion d'aborder les questions régionales internationales d'intérêt commun».