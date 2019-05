72e Assemblée mondiale de la Santé : M. Miraoui à Genève

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohammed Miraoui, présidera la délégation algérienne devant se rendre à partir d’hier et jusqu'au 22 mai à Genève (Suisse), pour participer aux travaux de la soixante-douzième Assemblée mondiale de la Santé (AMS), indique le ministère, dans un communiqué. Lors de cette session, qui se tiendra du 20 au 28 de ce mois, le ministre interviendra en plénière pour exposer la vision de l’Algérie en matière de santé publique, ainsi que les progrès réalisés dans ce domaine, précise la même source. L’AMS abordera, au cours de ses travaux, plusieurs thématiques en relation avec les problématiques de santé publique dans le monde, notamment «Les soins de santé primaires en vue de la couverture sanitaire universelle», «La santé, environnements et changements climatiques» et «L'accès aux médicaments et aux vaccins», souligne le ministère.

En marge de ces travaux, le ministre, qui aura plusieurs entretiens avec ses homologues de différents pays, participera à la réunion des ministres africains de la santé, conclut le communiqué.