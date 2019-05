Journée nationale de l’étudiant/Situation politique : Sortir de l’impasse

En effet, la commémoration de cette date historique s’est distinguée par un afflux, des plus considérables, de la communauté estudiantine descendue en masse dans la rue où ont été scandés, à tue-tête, des slogans politiques en rapport avec la conjoncture actuelle. Se faisant, nos étudiants ont affiché une détermination de fer, faite surtout d’«endurance» bien exceptionnelle qui a consisté à battre le pavé plusieurs heures durant, en plein ramadhan.

C’est ainsi que d’impressionnantes marches, marquées, il faut le préciser, d’un pacifisme hors pair, se sont déroulées, hier, à travers les quatre coins du pays. Au niveau de la capitale, par exemple, ils étaient plusieurs centaines d’étudiants à se regrouper dès les premières heures de la journée près de la Grande Poste d’Alger, où ils s’étaient visiblement donné rendez-vous en ce lieu favori du Hirak. Il faut dire qu’aux yeux des étudiants, une journée comme le 19 mai ne pouvait être vécue que par une énième sortie dans la rue où ils exprimeraient haut et fort leurs souhaits et ambitions pour l’Algérie de demain. Une Algérie meilleure. Débordant d’enthousiasme et énergie, ceux qui sont appelés, à juste titre d’ailleurs, «la force tranquille du mouvement populaire» ont sillonné plusieurs rues et boulevards ne laissant pratiquement aucun espace où ils sont passés, sans faire entendre leur voix. Les processions étaient ainsi incessantes et les slogans nombreux, bien que le message principal, longuement scandé a été le «changement radical du système de gouvernance».

Les étudiants algériens veulent ainsi réaffirmer qu’ils adhèrent pleinement au mouvement populaire entamé le 22 février dernier et qu’ils seront toujours mobilisés pour accomplir, tout comme leurs aïeux, leur mission de militants d’avant-garde pour l’instauration de la souveraineté du peuple. C’est dans la joie et la bonne humeur propre à ces jeunes âgés d’à peine de vingt ans que la marche s’est étalée jusqu’au milieu de l’après-midi.

Ainsi et après une présence en force au niveau de la Grande Poste, les grappes humaines, encadrées par un important dispositif sécuritaire, se sont dirigées, autour de 11h15 vers le siège de l’APN et quelques minutes à peine, soit, en moins d’un quart d’heure après, ils se retrouvent devant le tribunal de Sidi M’hamed, situé à la rue Abane Ramdane.

Les jeunes manifestants déterminés à fêter «bruyamment» leur journée, se sont déplacés d’un lieu à un autre, au gré du dispositif sécuritaire qui essayant, en vain, de les recadrer. De midi à 14h, ils auront marché tout le long de l’avenue Pasteur pour revenir à la rue Didouche Mourad et à la place Audin. Ce qu’il faut aussi remarquer c’est que cette catégorie de la société est bien organisée, puisqu’il y avait même le déploiement des «gilets oranges» à l’occasion. Il s’agit, en fait, de personnes bénévoles, disposées à prêter aide et assistance à toute personne dans le besoin. Les slogans entonnés par les étudiants en ce début de semaine portent notamment sur la nécessité d’opérer une véritable transition démocratique et le départ de toutes les anciennes figures du système.

Lors de cette marche, les manifestants ont également fait part du «rejet du scrutin du 4 juillet» prochain. Il faut dire enfin que cette marche des étudiants intervient dans le cadre la célébration d’un jour spécial, cher à tout le peuple algérien. Il s’agit du 19 mai 1956 date pendant laquelle les lycéens et les universitaires algériens qui étaient convaincus qu’ils ne feront pas de meilleurs cadavres avec leur diplôme ont répondu à l’appel à la grève illimitée lancé par l’Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA) et ont boycotté les classes.

Inscrit dans les hauts faits d’armes de l’histoire de l’Algérie contemporaine, l’appel de l'UGEMA à la grève des étudiants et lycéens et à rejoindre l’ALN était on ne peut plus fort et clair. L’on pouvait notamment lire : «À quoi donc serviraient ces diplômes qu’on continue à nous offrir pendant que notre peuple lutte héroïquement, pendant que nos mères, nos épouses, nos sœurs sont violées, pendant que nos enfants et nos vieillards tombent sous la mitraille, les bombes, le napalm. Et nous «les cadavres de demain», on nous offre d’encadrer quoi ?

D’encadrer… les ruines et les morceaux de cadavres sans doute, ceux de Constantine, de Tébessa, de Philippeville, de Tlemcen et autres lieux appartenant déjà à l’épopée de notre pays.

La fausse quiétude dans laquelle nous sommes installés ne satisfait plus nos consciences (...) ».

Les étudiants algériens qui ont toujours milité pour la patrie n’ont pas hésité à adhérer, en 1956, à l’engagement pour libérer le pays du joug colonial. Ce qui a été fait, en recouvrant l’indépendance nationale, le 5 juillet 1962 ; une indépendance, il faut le dire, chèrement acquise au prix de lourds sacrifices consentis, et ce jusqu’au sacrifice suprême, pour que vive l’Algérie libre et indépendante.

Soraya Guemmouri

------------------------

En faveur d’une nouvelle Algérie démocratique

Les étudiants sont sortis massivement, hier, dans la rue pour exiger, en cette journée symbolique, d’instaurer un Etat de droit. Dans le centre de la capitale, un dispositif sécuritaire important a été dressé et des milliers d’étudiants ont battu le pavé pour réclamer une véritable transition démocratique. Drapés de l’emblème national, les étudiants, qui brandissaient des banderoles à l’effigie de Taleb Abderrahmane, ont marché de la faculté centrale au tribunal de Sidi M’hamed, en passant par la rue Larbi-Ben M'hidi. Scandant des slogans hostiles au régime en place, ils ont dénoncé la pression de la police, en disant «Ya lil aar, ya lil aar policie hagar». Face à cette pression, des étudiants ont été arrêtés avant d’être libérés. Avec la même détermination, les étudiants maintiennent la dynamique, en précisant qu’ils vont revenir demain mardi pour manifester contre le système politique, jusqu’à l’aboutissement de toutes leurs revendications, en disant «Mazal Thelata» (Reste encore le mardi). Il convient de rappeler que chaque mardi depuis le 22 février les étudiants marchent à travers le pays. Dans la bonne ambiance, les étudiants ont entonné des chants patriotiques et l’hymne national. Ils ont également scandé «Djazaïr hora dimocratia (Algérie libre et démocratique)». H. Hichem