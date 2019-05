Rassemblement à Paris : « une Algérie meilleure et une démocratie majeure »

Les membres de la communauté algérienne en France ont tenu, hier après-midi, leur 13e rassemblement à Paris, malgré le mauvais temps, pour réclamer une Algérie «meilleure» et une démocratie «majeure». Pour ce deuxième rassemblement en plein mois de Ramadan, plus de 200 personnes se sont donné rendez-vous pour exprimer leur refus à la tenue de l'élection présidentielle du 4 juillet prochain et aux «procès politiques». Plusieurs anciens responsables ont été convoqués par la justice, dont certains ont été placés en détention provisoire, rappelle-t-on. «Boycottons l'élection du 4 juillet pour une indépendance du peuple le 5 juillet 2019», «Non à une justice des règlements de comptes. Nul n'est au-dessus de la loi», «Vive la liberté d'expression à bas la politique de répression», «Toutes et tous pour une Algérie meilleure et une démocratie majeure», pouvait-on lire sur des banderoles portées par des manifestants qui scandaient «tous unis pour une Algérie libre».